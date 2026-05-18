エンゼルス戦の試合前に背番号「612」で登場した

ドジャース・大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場した、16日（日本時間17日）の敵地エンゼルス戦。試合前には、フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が始球式に登場した。世界的アスリートらしい“美技”を披露し、「可愛すぎる」「prettyな笑顔にどストライク」と反響を呼んでいる。

17歳の島田は、エンゼルスのユニホームを着用してグラウンドに登場した。木下グループ提供の映画「Michael／マイケル」の日本公開日である6月12日にちなみ、背番号「612」を背負ってマウンドに立った。

キュートな笑顔を見せながらクルッと回るジャンプを披露した直後に投球すると、ボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。見事なピッチングに、球場からは大きな歓声が湧き起こった。

投球前に取材に応じた島田は「アメリカのこのスタジアムに来ることができてすごく光栄でしたし、すごい緊張します」と喜びを語っていた。好きな選手は大谷。2025年3月の東京シリーズでも大谷のユニホームを着て声援を送るほどの大ファンでもある。

日米が注目するマウンドでのキュートな振る舞いに、ファンも大興奮の様子だ。「ユニフォーム姿すごくかわいいです」「ナイスピッチングでした」「まおちゃーん とっても似合ってるよ」「ジャンプからの投球かっこよすぎました」「またお姉さん度が増して美しくなった」「prettyな笑顔にどストライク」「めーーーーーーーーちゃ可愛い」「とても素敵ですう」といった声が寄せられていた。

大谷はこの試合で2安打5打点の大暴れを見せた。8回にはランニング本塁打かと思われた衝撃の一打（記録は三塁打＋アデルの送球エラー）を放ち、翌17日（同18日）の同カードでも3安打で勝利に貢献している。（Full-Count編集部）