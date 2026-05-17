コンビニ「冷やしとろろそば」を食べ比べ！ローソン・ファミマ・セブンで″とろろ″の味わいはどう違う？《実食レポ》

暑さを感じる日に、さっぱりとした「冷やしとろろそば」を食べたくなる方も多いのではないでしょうか。

今回は、コンビニ大手3社（ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン）の「冷やしとろろそば」を比較し、重量や味わいの違いを中心に比較してみました。

総重量はローソンが一歩リード

具材やつゆを麺の上にのせた状態で、容器込みの総重量を測定しました。結果は、ローソンが342g、セブン-イレブンが335g、ファミリーマートが334gです。

筆者は2024年にもコンビニ各社のとろろそばを食べ比べましたが、その際もローソンが最も重量のある結果となっていました。当時とは商品内容に多少の違いはあるものの、重量の順位は変わりませんでした。

ローソン「香りとのど越し 冷しとろろそば」559円（税込）実食レポ

国産の粘りの良いとろろを使用し、だしやそばにもこだわった一品で、沖縄を除く全国のローソンで販売されています。2026年4月28日に新登場しました。

1包装当たり323kcal・たんぱく質18.9g・脂質2.8g・炭水化物58.2g・食塩相当量2.2g。

そばの他に、国産とろろ・本わさび・めんつゆ・きざみのり・ねぎが入っています。

シンプルにまとまった見た目ですね。

そばはつるんとした口当たり。とろろはほどよい粘りがありますが、後味はあっさりと抜けていく印象です。つゆもやさしい味わい。良くも悪くもシンプルで、王道といえる仕上がりです。

ネット上では「さっぱりしてて食べやすい」や「食べやすいけどややぼやけた味にも感じる」といった声が出ています。

ファミリーマート「石臼挽きそば粉使用 冷しとろろそば」548円（税込）実食レポ

歯切れがよく風味豊かなそばに、だしのきいたつゆが特徴の一品。宮崎県・鹿児島県を除くファミリーマートで販売されています。

2024年にとろろそばを比較した時からの変化は10円値上がりした程度で、大きな違いはありません。

1包装当たり311kcal・たんぱく質15.1g・脂質2.2g・炭水化物59.7g・食塩相当量2.7g。

そばの他に、国産とろろ・本わさび・めんつゆ・きざみのり・ねぎが入っています。

ローソンのとろろそばと食材は全く同じですね。

※きざみのりは写真では見えませんが、めんつゆの下にありました。

見た目はローソンのとろろそばとよく似ています。ただ、そばにめんつゆを絡める際、やや麺が固めで混ざりにくい印象を受けました。

そばの風味がしっかりしており、やや口当たりにごわつきを感じますが、歯切れは良いですね。2024年に実食した際と同様の印象です。

また、ローソンのとろろそばと比べると、とろろの粘り気はやや強めに感じられます。全体としては、ローソンの商品にそばやとろろの存在感を少し加えたような仕上がりです。

ネット上では「そばの歯切れが良くて食べやすい」や「そばの食感は少しぼそぼそしている気がする」といった声があがっています。

セブン-イレブン「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」529円（税込）実食レポ

粘りとコクのある3種類のとろろを絶妙にブレンドし、濃厚なつゆに仕上げた一品です。セブン-イレブンの公式Xアカウントによると、北海道・東北・新潟県・北陸・静岡県では取り扱いがないとのことです。

1包装当たり340kcal・たんぱく質14.7g・脂質3.7g・炭水化物64.9g・食塩相当量2.4g。

そばの他に、国産とろろ・本わさび・めんつゆ・ねぎが入っています。きざみのりは入っておらず、とろろがやや茶色がかっているのが特徴的です。

とろろの量が他2社よりもやや多めに見えます。

そばはつるんとした細めの仕上がりで、喉ごしの良さが際立ちます。とろろは醤油ベースの味わいで、全体的に濃厚な印象です。つゆもやや濃いめ。今回食べ比べた3品の中では、最もパンチのある仕上がりに感じました。

ネット上では「とろろの味わいがしっかりと感じられて良い」や「つゆが濃い」といった意見が出ています。

とろろの濃厚さで選ぶならばセブン-イレブン「濃厚だし割りとろろの冷やしぶっかけそば」がおすすめ

具材の構成は3品とも似ていますが、そばの食感やつゆ、とろろの味わいにはそれぞれ違いがあり、各社ごとに個性のある仕上がりとなっていました。

ローソン「香りとのど越し 冷しとろろそば」は、そばやとろろ、つゆの味わいがやさしく、良い意味でクセのない王道の仕上がりです。一方、ファミリーマート「石臼挽きそば粉使用 冷しとろろそば」は、そばの存在感が強く、そば本来の風味を楽しみたい方に向いています。

そして、セブン-イレブン「濃厚だし割りとろろの冷やしぶっかけそば」は、3種類のとろろをブレンドした濃厚な味わいが特徴で、とろろのコクや旨味をしっかり感じたい方におすすめです。

暑くなってくる時期に食べたくなるコンビニの「冷やしとろろそば」。ぜひ、自分好みの一品を見つけてみてください。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。