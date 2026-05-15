milktouchのファミリーマート限定ミニコスメ♡ハートチャーム付きで登場

韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」から、ファミリーマート限定のミニコスメシリーズが登場♡2026年5月29日（金）より、全国のファミリーマート約10,000店で数量限定発売されます。ティント、グロス、マスカラの全3アイテムには、ブランド初となる可愛いハートチャーム付き。持ち歩くだけで気分が上がる、特別感たっぷりの限定コスメをチェックしてみて♪

ハートチャーム付き限定コスメに注目

今回の「milktouch」ミニコスメシリーズは、ただ小さいだけではなく、ファッション感覚で楽しめるのが魅力。全アイテムにハートチャームが付いており、バッグやポーチに付けてアレンジを楽しめます。

コンパクトサイズなので持ち運びにも便利で、メイク直し用としても活躍♡可愛らしさと実用性を兼ね備えた、ファミリーマート限定コレクションです。

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ミニティント＆グロスでツヤ唇に

「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」は、900円（税込990円）。カラーは01 ハニー、02 ピーチ、03 ベイビー、04 ラブの全4色展開です。

透き通るようなクリア発色と、うるおい感のあるツヤが特徴で、ひと塗りで美しいリップメイクを長時間キープ。さらに、マイルドプランピング処方によって、自然なボリューム感のある唇を演出します。

続いて、「ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」は980円（税込1,078円）。カラーは01 ピーチデュー、02 グレープデューの全2色です。

繊細なオーロラパールが角度によって多彩にきらめき、立体感のある唇に仕上げてくれます。同時発売のリップティントに重ねることで、幻想的なツヤ感を楽しめるのもポイント♡シーンに合わせたアレンジメイクが叶います。

ロングまつ毛を叶える限定マスカラ

「ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」は、1,000円（税込1,100円）。カラーは01 ブラック、02 ブラウンの全2色展開です。

ダマになりにくいフィルム処方で、まつ毛1本1本にしっかり密着。自然で繊細なロングまつ毛を演出しながら、カールも長時間キープします。

さらに、にじみに強いのに、ぬるま湯で簡単にオフできるイージーウォッシャブル仕様。軽やかなつけ心地で、毎日のメイクにも使いやすいアイテムです。

※画像はイメージです。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミマ限定だから早めにチェック♡

milktouchのファミリーマート限定ミニコスメシリーズは、韓国コスメらしいトレンド感と、毎日持ち歩きたくなる可愛さを両立した注目アイテム♡数量限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

お気に入りのチャーム付きコスメで、毎日のメイク時間をもっと楽しくアップデートしてみては♪