【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、イベント「GUNDAM-CON 2027」を2027年1月9日に開催することを発表した。

ファンの皆様と主に作るをコンセプトとしたイベントとなっており、国内だけでなく海外での展開でも予定している。ガンダムを中心とした様々な展示を予定している。続報は今夏発表を予定している。

また、「富野由悠季展（仮）」を2029年に東京国立博物館にて開催を予定している。さらに、「ガンダムランドマーク構想」始動。ガンダムファンが楽しめる施設を国内に作ることをコンセプトとしたプロジェクトとなっている。

また、2026年8月末をもって展示が終了する「実物大ユニコーンガンダム立像」の フィナーレ展示を実施予定。8月末のフィナーレに向けて、新たなデカール装飾を施した姿で展示などを予定している。

【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】

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