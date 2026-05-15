北大阪急行の延伸により、今まさに新しい街へと生まれ変わろうとしている箕面船場エリア。かつては「バスに揺られて行く隠れ家」だった場所に、今や駅から徒歩6分でたどり着けるようになりました。

そんな注目のエリアで2009年から時を刻み続けているのが、今回ご紹介する「ポパンクールカフェ（Popincourt Cafe）」です。

一歩足を踏み入れれば、そこは街の喧騒を忘れさせてくれるアンティークな異世界。満開のモッコウバラに彩られた一軒家の中で、長く愛され続けてきた“究極のシンプルクレープ”や、ここでしか出会えない大満足スイーツなど、心ゆくまで「非日常」に浸れる至福のひとときをお届けします。

日常を忘れさせる「視線が合わない」魔法の設計

「ポパンクールカフェ」を運営するのは、2003年に同じく箕面で誕生した名店「ノイカフェ（neu.cafe）」を中心とするグループ。中目黒や中崎町で大人気の「neel（ニール）」や「YATT（ヤット）」など、感度の高いカフェ好きなら一度は耳にしたことがあるブランドを次々と世に送り出しています。

その魅力はなんといっても、日常をふっと忘れさせてくれる独特の世界観。ここポパンクールカフェでも、オーナーが店作りで最も大切にしている「非日常感」が、空間の隅々まで行き届いています。

アンティーク家具が配された店内は、メルヘンで少し落ち着いた照明が心地よい、まさに森の中の隠れ家。テーブルごとに区切られた絶妙なレイアウトで、「他のお客さんと視線が合わないように」と設計されています。どの席に座っても新鮮で、プライベート感たっぷりですよね。

1階・2階合わせて80席という広さがありながら、2階はお子様連れに特化したスペースとなっており、木で作られた小屋や滑り台、黒板などが置かれています。ママたちが周囲に気兼ねなく、ゆっくりとランチやカフェタイムを楽しめる「聖地」として愛されているのも納得の心遣いです。

お皿からはみ出す幸福感。実はここが“原点”のシュガーバタークレープ

スイーツメニューの中で不動の人気を誇るのが、お皿を覆い尽くすほど大きな「シュガーバタークレープ」です。

実はこのクレープ、今や東京の中目黒・大阪の中崎町で行列を作る人気カフェ「neel」の看板メニューの“原点”でもあります。もともとポパンクールカフェで誕生し愛されていたこの味が、姉妹ブランドであるneelと共に東京へ進出し、バズりスイーツとなったのです。

一見するとバターと砂糖だけのシンプルなクレープですが、そのこだわりは驚くほど重層的。国産小麦にフランス産のグランマニエ、バニラを贅沢に加えた生地は、卵のコクをしっかりと感じるリッチな味わいです。

高温で一気に焼き上げられた生地は、端の方はパリパリと香ばしく、中心部は驚くほどモチモチ！この「サクッ・モチッ」という2つの食感のコントラストが、最後の一口まで飽きさせません。素材の良さがダイレクトに伝わる、まさに究極のシンプルスイーツ。

お子様向けには食べやすい「紙巻き」での提供や、お好みで塩キャラメルやレモン、アイスなどのトッピングで自分流にカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

また、クレープと並んで、スイーツ好きの目を釘付けにするのがショーケースに並ぶ自家製ケーキです。なかでも一際存在感を放っているのが、どっしりとした佇まいの「チョコレートケーキ」。

グループの拠点である「YATT」のキッチンで丁寧に仕込まれたこのケーキには、「運ばれてきた瞬間に『大きい！』とびっくりしてほしい」という遊び心あふれるテーマが込められています。その言葉通り、テーブルに届いた時のボリューム感は圧巻！

しっとりとした生地の間には、濃厚な生チョコレートが贅沢にサンドされており、一口ごとにチョコの深い香りととろけるような食感が広がります。現在、この特別なチョコレートケーキを味わえるのは姉妹ブランドの中でもここポパンクールカフェだけ。

コーヒーとの相性も抜群で、少し暗めの落ち着いた店内でゆっくりと味わえば、心もお腹も満たされる至福のカフェタイムになりますよ。

お食事も、カフェタイムも。新しくなる街で変わらない“非日常”を

もちろん、スイーツだけでなくお食事メニューも充実。パスタやカレー、そしてそば粉の香りが豊かな「ガレットランチ」など、いつ訪れても満足できるラインナップが揃っています。

北大阪急行の延伸により、ぐっと身近になった箕面船場の隠れ家。進化し続ける街の景色を眺めながら、一歩店内に戻ればそこには変わらない森の時間が流れています。次の休日は、緑に囲まれた一軒家カフェで“非日常”を堪能する、特別なひとときを過ごしてみませんか？

About Shop

ポパンクールカフェ 箕面本店

大阪府箕面市船場東2-3-56

営業時間：11:00～20:00（L.o19:30）

定休日：なし

Instagram：＠popincourtcafe

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。