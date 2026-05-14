

ロサンゼルス・ドジャースは5月13日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）の7号ホームランを伝えた。

【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？ 古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」

大谷翔平はこの日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席に7号ソロホームランを放った。 公式アカウントでは大谷が打った直後の様子を写真と動画で公開。53打席ぶりに一発を放った大谷はダイヤモンドを一周しながら天を仰ぎ、ホッとしたような表情を浮かべた。



【画像】7号ソロホームラン後、ホッとした表情を浮かべた大谷翔平（画像はロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「泣きました」「こんなに感動したホームラン久々でした」「思わず空を見上げた時の表情が、全てを物語っているような」「良かったぁぁぁ」「打った後、見上げた大谷選手の表情」「大谷選手自身がモヤモヤ吹っ切れたと思います」「何故か泣いて喜んでた私」「待ちに待った一発!!!おめでとう」「メッチャ喜んでいた姿に泣いてしまった」「あんな表情でグラウンド回るの初めてみたような」「大谷くんの1本で、幸せもらいました」「彼も、普通の人間なんだ」「嬉しくて泣きました」「天を仰いだ翔平ちゃん見たら涙出た」「長いトンネルをようやく脱出してくれた」「コメント見て泣きました」「HRが、似合います！！」「山本由伸の喜んでる顔も忘れられない」などコメントが寄せられた。