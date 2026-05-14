【ミスド】サーバー大混雑！昨年大人気の「もっちゅりん」の復活に予約殺到。今年はいちご味が新登場。

全国のミスタードーナツは、昨年大好評だったドーナツ「もっちゅりん」を期間限定で販売します（一部店舗を除く）。2026年5月14日からネットオーダーでの予約受付を開始しました。6月3日から店頭での販売と予約分の受け渡しを開始します。

予約開始初日の5月14日はサイトが混雑するほどの大反響を呼んでいます。食べたい人は早めの予約がおすすめです。

もちもちを超えた"もっちゅり食感"がまた楽しめちゃう

昨年、ミスタードーナツ55周年を記念して、期間限定で販売された「もっちゅりん」。

手に取った瞬間からわかる独特のやわらかさと、しっかり弾力があるのに、同時にやわらかさも堪能できる唯一無二の"もっちゅり食感"が特長のドーナツです。

今回のカムバックでは、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、「もっちゅりんいちご」が初登場します。

・もっちゅりんきなこ

「もっちゅり」の生地にきなこシュガーをまとわせました。シンプルだからこそ、生地の食感をじっくり楽しめる一品です。

テイクアウト価格は216円、イートイン価格は220円。

・もっちゅりんみたらし

「もっちゅり」食感の生地と相性が抜群のみたらしフィリングをコーティング。甘さとしょっぱさのバランスが絶妙。

テイクアウト価格は226円、イートイン価格は231円。

・もっちゅりんいちご

「もっちゅり」食感の生地にいちごフィリングを詰めて、さらにいちごシュガーをまぶしています。仕上げにホイップクリームといちごフィリングをトッピング。

テイクアウト価格は237円、イートイン価格は242円。

昨年と同じように、「もっちゅりん」のキャラクターをデザインした可愛いパッケージにドーナツを入れて販売します。

昨年の初登場時には大好評すぎて売り切れになることも多く、購入できなかった人も多くいました。

そこで、今回はより多くの人が購入できるように、ミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早いタイミングで受付開始します。

ネットオーダーの事前予約開始は5月14日の7時から。

販売期間は、「もっちゅりんいちご」が6月3日から6月下旬まで、「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」が6月3日から8月中旬までです。

事前予約はミスドネットオーダーから可能です。

店舗によって予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合があります。

製造状況によっては、ネットオーダーを受け付けていない場合もあります。また、ネットオーダーは一部店舗では実施しておりません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部