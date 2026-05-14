スター・ウォーズ最新映画スペシャルカフェ「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」大阪・東京で開催
【女子旅プレス＝2026/05/14】スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開と連動したスペシャルカフェ「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerが、5月28日（木）より大阪にて、6月4日（木）より東京にて、期間限定オープンする。
【写真】「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerメニュー＆スーベニア
今回のカフェでは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々を用意。また、カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する。
まずは、ドラマシリーズから愛されるキャラクターをモチーフにしたフードに注目。「＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー」は、ベスカーをイメージした筒の中にチーズ＆ミートソースのバーガーが隠された見た目も楽しい一品。「＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー」は、銀河一キュートなグローグーの姿をそのまま落とし込んだ一品で、食べるのがもったいないほど。カエル型のベイクドポテトを好きな位置にのせて味わおう。「＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）」「＜グローグー＞ミルクティー」などでもそのキュートさが余すことなく表現されている。
デザートには賢いアストロメク・ドロイドをイメージしたミニパフェ「＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ」を。R2-D2の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現した。
ほか「＜マンダロリアン＞パウチドリンク」「＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ」「＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター」「＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ」などから選べるドリンクもあわせて堪能したい。
さらに今年は、名作『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の公開10周年。これにちなんだ「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」は、暗黒卿の恐怖と絶望を表現した漆黒のチキンカレーだ。デス・スターの設計図が浮かび上がる「＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ」とともに味わえば、名シーンの興奮が鮮やかに蘇りそうだ。
カフェ気分を自宅に持ち帰れるスーベニアやオリジナルグッズも充実している。メニュー注文でランダム配布される「オリジナルコースター（全4種）」のほか、プレートやマグカップなどの実用的なアイテムも販売。事前予約を利用すれば、限定の「オリジナル缶バッジ」がランダムで1点プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
スター・ウォーズが、映画館に帰ってくる――。ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」――父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…
・東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店／2026年6月4日（木）〜8月16日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
・大阪/心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI／2026年5月28日（木）〜7月12日（日）
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階
（C） & TM Lucasfilm Ltd.
【Not Sponsored 記事】
【写真】「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerメニュー＆スーベニア
◆スター・ウォーズ最新映画の世界観に浸れる限定カフェ
今回のカフェでは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々を用意。また、カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する。
デザートには賢いアストロメク・ドロイドをイメージしたミニパフェ「＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ」を。R2-D2の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現した。
ほか「＜マンダロリアン＞パウチドリンク」「＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ」「＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター」「＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ」などから選べるドリンクもあわせて堪能したい。
さらに今年は、名作『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の公開10周年。これにちなんだ「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」は、暗黒卿の恐怖と絶望を表現した漆黒のチキンカレーだ。デス・スターの設計図が浮かび上がる「＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ」とともに味わえば、名シーンの興奮が鮮やかに蘇りそうだ。
◆ここでしか手に入らない限定スーベニア＆グッズ
カフェ気分を自宅に持ち帰れるスーベニアやオリジナルグッズも充実している。メニュー注文でランダム配布される「オリジナルコースター（全4種）」のほか、プレートやマグカップなどの実用的なアイテムも販売。事前予約を利用すれば、限定の「オリジナル缶バッジ」がランダムで1点プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日（金）全国劇場公開）
スター・ウォーズが、映画館に帰ってくる――。ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」――父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…
・東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店／2026年6月4日（木）〜8月16日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
・大阪/心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI／2026年5月28日（木）〜7月12日（日）
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階
（C） & TM Lucasfilm Ltd.
【Not Sponsored 記事】