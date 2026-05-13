【ロイヤルホスト】メロン好き必見のデザート登場「肥後グリーン」や「イバラキング」が楽しめる初夏の季節デザートフェア開催《5月13日開始》

ロイヤルホストは、2026年5月13日から期間限定で、季節デザート「Melon Dessert 旬の国産メロン〜品種の味わいを楽しんで〜」を販売します。

フェアの前期と後期でメロンの種類が変わる

旬の国産メロンを使用したデザートが、ロイヤルホストに登場。今年は、フェア期間を前期と後期に分けるという初の試みを実施し、2品種の異なる味わいを時期の移り変わりとともに楽しめます。

前期は、みずみずしくさわやかな甘さの熊本県産「肥後グリーン」、後期は濃厚な甘みとさわやかな後味の茨城県産「イバラキング」を使用し、2つの味の個性を5種のメロンデザートで堪能できます。

「肥後グリーン」の収穫時期は、主に5月上旬から6月下旬ごろ。楕円形で濃い緑の網目模様があります。熟すほどになめらかな食感と、みずみずしくてさわやかな甘さが魅力。6月中旬ごろまで提供予定です。

「イバラキング」の収穫時期は、主に5月下旬から7月上旬ごろ。ふっくらとした円形で、細かく盛り上がった網目が特徴です。きめ細かくてとろけるような果肉のなめらかさと濃厚な甘み、さわやかな後味を楽しめます。6月中旬ごろから提供予定です。

メロンデザート各種は10時30分から販売します。

また、ドリンクバーで用意される茶葉ブランド「TEARTH（ティーアース）」シリーズから、メロンデザートのおいしさを引き立てるおすすめのティーペアリングも併せて紹介します。

・メロン＆ココナッツのブリュレパフェ

キャラメリゼしたクリームブリュレに、メロン、サクサク食感のタイムビスケット、メロンアイス、ココナッツアイス、エルダーフラワー風味ゼリーを重ねています。

タイムのさわやかな香りと、初夏に花が咲くというエルダーフラワーの華やかさが、メロンの甘みを引き立て、初夏のさわやかな風が吹き抜けるような心地よい余韻を楽しめます。

おすすめのペアリングは「ジャスミン」です。

価格は1738円。

・メロンのマリネ＆ブランマンジェ

メロンにオリーブオイル、ミントを組み合わせたマリネと、アーモンド風味のブランマンジェが相性ぴったり。さわやかなタイムビスケットと華やかなエルダーフラワー風味ゼリーの香りを添えています。

おすすめのペアリングは「デカフェ アールグレイ」。

価格は1408円。

・メロンのパフェ

メロンの芳醇な甘みをシンプルにたっぷりと。上段にはエルダーフラワー風味ゼリーのさわやかな香りを、そして中段はザクザク食感のグラノーラとまろやかな甘さのカスタードを重ね、主役のメロンを思う存分堪能できます。

おすすめのペアリングは「ダージリン」です。

価格は1188円。

・プチメロンパフェ

食事のあとに少しだけデザートを楽しみたいときにぴったりのプチサイズ。メロンとメロンアイスにエルダーフラワー風味ゼリーを合わせています。

おすすめのペアリングは「ジャスミン」。

価格はプラス605円です。

「プチメロンパフェ」の単品販売はありません。プチデザート付セットは、プラス385円でセットのデザートをプチメロンパフェに変更できます。

・メロンデザートプレート（ドリンク付）

プチメロンパフェ、メロンとバナナのプチブリュレ、メロンのマリネ、カットメロン、タイムビスケット、ミニパンケーキを味わい尽くせます。

おすすめのペアリングは、プチメロンパフェとメロンのマリネが「ジャスミン」、パンケーキとブリュレが「イングリッシュブレックファースト」です。

価格は2420円。14時から18時までの提供時間限定です。

なお、季節デザートメニューのコースターは、パラ・アーティストの様々な作品とコラボレーション。今年のメロンデザートでは、昨年に続いて「金沢アート工房」の輪島貫太氏による作品「あじさい」をデザインしたコースターで提供されます。

販売期間は7月中旬までの予定です。仕入れによってメロン品種の切り替え時期が前後する場合があるほか、追熟の管理上、混在して提供される場合や、原材料の調達状況によって販売開始および終了時期が変更になる場合があります。

また、店舗によって価格や販売時間が異なる場合があります。一部店舗ではドリンクバー未実施のほか、九州大学病院店ではTEARTHの取り扱いがありません。九段下店、神田神保町店、飯塚店のペアリングティーは「ダージリン」のみの取り扱いです。

名古屋星ヶ丘店、Royal Host centrair gourmet kitchenは「メロン＆ココナッツのブリュレパフェ」、「メロンのパフェ」のみ販売、駒沢パーククォーター店は「メロン＆ココナッツのブリュレパフェ」、「メロンのパフェ」、「プチメロンパフェ」のみ販売します。

デザートのテイクアウト、デリバリー販売はありません。

以下の百貨店および病院内、空港の店舗はフェア対象外です。

京都郄島屋S.C.店、九州大学病院店、新千歳エアポートレストラン by ROYAL HOST、羽田空港店、神戸空港店、広島空港店、鹿児島空港店、大分空港店、熊本空港店、那覇空港店、那覇国際通り店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部