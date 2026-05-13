「クラスメイトの愛川さんの性別はどっち？」女子でも男子でもない君にドキドキしちゃう!?葛藤渦巻く新感覚ストーリー【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
時にかわいく、時に凛々しいクラスメイトに心惹かれる少年。けれど、そのクラスメイトはどれだけ知り合っても「性別不詳」で……。
生物的な性別や自認するジェンダーなど、見かけや振る舞いだけではわからない人の性。どちらともつかない出で立ちのクラスメイトと、その性別がわからないまま好きになった少年の青春を描く創作漫画が、矢尾いっちょ(@1203Yao)さんのオリジナル作品「どっちかわからないクラスメイト」だ。2020年からX(旧Twitter)で発表をはじめ、現在はAmazon Kindleインディーズの無料電子書籍シリーズとして全5巻(2026年5月現在)が公開されている同シリーズ。作品のあらすじとともに、作者の矢尾いっちょさんに同作の制作背景についてインタビューした。
「性別の問題はいまだ正解を出せていないことも多く、そこには苦しんだりしている人も多くいる。それを踏まえたうえで、今作はできるだけたくさんの読者に楽しんでほしいのでコミカルな雰囲気に、しかし茶化してしまうことなく真剣に向き合うストーリー作りを心がけた作品です」と作品に込めた想いを語る作者・矢尾いっちょさん。本作「どっちかわからないクラスメイト」はコミカルながらも、登場人物の心の葛藤やジェンダーを巡るシリアスな悩みがしっかりと描かれている。
昔から中性的なキャラクターに魅力を感じており、「描いてみたい」という純粋な思いをきっかけに「男か女かわからないという設定にして、読者にも考察ができる形にすれば続き物としておもしろいではないか」と、本格的な制作に至ったのだと矢尾いっちょさんは語る。
とくに愛川さんのデザイン決めにはごだわったのだそうで、「ヘアアレンジもできるミディアムショートくらいであることや、寛容さを抱かせる穏やかな目から決めていきデザインを固めていきました。眉毛の太さは最後まで悩み、友人などにも相談した結果太い眉にしましたが、今ではお気に入りのチャームポイントです」と制作過程と現在の想いを教えてくれた。
最後に「よろしければ、愛川さんと正保くんたちの行く末を見守っていただけるとうれしいです」と読者に向けてコメントを残してくれた矢尾いっちょさん。電子書籍ではSNS上で公開されたエピソードに加え、描き下ろしによる多くのおまけページが加筆され、より読み応えあるものとなっているそうなので、気になる人はこの機会にぜひ覗いてみてはいかがだろうか？
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。