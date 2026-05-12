セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を発売する。限定モデルは6月10日、レギュラーモデルは6月5日発売予定となる。

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与した。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売した。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となった。



「セイコー創業145周年記念限定モデル」

同作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

＜セイコー アストロン＞は、1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞から名を受け継いだ、セイコーの先進性を象徴するブランド。ストーリー性のある洗練されたスタイリングと、進化を止めない唯一無二の機能性を共存させたビジネスウオッチとして、高い時間精度で世界の人々のライフスタイルをサポートする。2012年9月に誕生した世界初のGPSソーラーウオッチに加え、ソーラー電波モデルもラインアップに加わり、幅広いバリエーションを展開している。

Nexterシリーズは、「Solidity ＆ Harmonic」をコンセプトに、強い意志と調和の精神を合わせ持つ「次世代のリーダー」に寄り添うパートナーとして、先進テクノロジーと洗練されたデザインでリーダーを支える。

そして今回、新開発のムーブメント「キャリバー5X63」を搭載し、簡単なボタン操作でバンド交換が可能な「スマートスイッチ」を装備した、新しいGPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフが誕生した。





セイコー創業145周年記念限定モデルは、ホワイトシルバーのダイヤルにブルーのサブダイヤルが彩りを添える、美しいコントラストが特徴。「セイコー・ブルー」に着想を得たカラーリングは、腕元に洗練された印象をもたらす。

新しいムーブメント「キャリバー5X63」では、3時・6時・9時位置にサブダイヤルを配置。また従来は12時間制だったデュアルタイム表示と積算計が、24時間制になった。

ダイヤルでは、三角形で構成された幾何学模様が緻密な輝きを放つ。煌めくダイヤルパターンを背景に、シンメトリーにレイアウトされたサブダイヤルが、堂々とした安定感のある佇まいを見せる。





ケース造形は、現行モデルの直線で構成された立体的で力強いデザインコードを継承している。エッジの効いた多角形状のチタン製ベゼルは、アストロン初となる二つのチタンパーツを組み合わせた二体構造を採用した。この構造によって、腕なじみの良い低重心設計による快適な装着性を確保しながら、稜線が鋭く輝き、金属の質感を強調させるダイナミックなデザインを実現した。





同作には、新たに開発した独自機構「スマートスイッチ」を装備した。簡単なボタン操作で気分やシーンに合わせて他のストラップへの交換が可能になっている。

限定モデルには、ダイヤルデザインに合わせたブルー×ホワイトのコンビネーションカラーを採用した特別なシリコンストラップが付属し、クリーンで軽快なスタイリングを演出する。





限定モデルに加えて、知的で上品な印象のブルーグレー、精悍でクールなブラックを採用したブレスレットモデル、そしてブラックに金色の差し色をあしらい、腕元を軽快かつ華やかに演出するシリコンストラップモデルの3種類のレギュラーモデルが登場する。





また、すべてのスマートスイッチ装備モデルに対応するシリコンストラップも別売りで用意している。素材には腕になじみやすく、耐久性に優れた強化シリコンを採用しているため、アクティブな場面でも安心して使用できる。

なお、同オプションストラップはスマートスイッチ装備モデル専用とのこと。その他のモデルには取り付けができない。

［小売価格］

＜セイコー アストロン＞Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ 限定モデル：33万円

＜セイコー アストロン＞Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ：29万7000円〜30万8000円

（すべて税込）

［発売日］6月5日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja