【うさぎとかめとねこ】競争の最中に寝ていると？ 仲良しな動物たちが愛らしい
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マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』も大好評、童話×ねこの癒やし系ねこまんが。
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々な昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆うさぎとかめとねこ
■◆元となったむかしばなし
うさぎとかめ
ある日、うさぎが動きの遅いかめをバカにしていました。
ガマンならなかったかめは「あの山まで競争をしよう」と持ちかけます。
負ける気がしないうさぎは二つ返事で引き受けました。
レースが始まり、ぐんぐんと差をつけていくうさぎ。ところが、その余裕からうさぎはレースの途中で居眠りをしてしまいます。
その間にかめはどんどんと追いついていき、ついには眠っているうさぎを追い越します。
うさぎが目を覚ました時には、すでにかめはゴールへとたどりついていたのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』