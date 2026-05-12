【大量閉店】アメリカのサーフ業界が衰退？Volcom本社の75%オフ閉店セールを速報解説
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かつて一世を風靡した巨大サーフブランドが、アメリカ国内で「全店閉鎖」に追い込まれるという衝撃の事態に迫った。
動画冒頭、パジメはVolcomの親会社である「Liberated Brands」が破産宣告を行ったというショッキングなニュースを解説。これにより、Quiksilver、Billabong、Volcom、RVCAといった、サーフカルチャーを象徴する有名ブランドのアメリカ国内直営店が、すべて閉店したと報告した。
パジメが潜入したのは、Volcom本社で開催された「閉店セール」の現場だ。店内は全品75%オフという信じがたい光景が広がり、サーフパンツが約2,170円、スノボジャケットが約12,300円と、まさに投げ売り状態。人気ブランド「Captain Fin」のアイテムを含む4点を、わずか52ドルほどで手に入れる様子を伝えつつ、その異様な安さに複雑な表情を浮かべる。
なぜ、一時代を築いたブランドがここまで追い詰められたのか。パジメは動画後半で、その要因を冷静に分析。深刻なインフレによる購買力の低下やファストファッションとの激化する競争、さらには若者の「海離れ」といった複合的な背景を指摘した。
「ザ・サーフブランドという形態で生き残るのは難しくなるのかもしれない」と、時代の転換点を感じさせるパジメの言葉。一方で、いま消費者に支持されている「新たなスタイル」についても触れており、ファンならずとも今後の動向から目が離せない。
歴史あるブランドが静かに幕を下ろす瞬間の空気感、そして破格すぎるセールの全貌――。サーフカルチャーの“今”を捉えた映像は、ぜひ動画で確かめてほしい。
動画冒頭、パジメはVolcomの親会社である「Liberated Brands」が破産宣告を行ったというショッキングなニュースを解説。これにより、Quiksilver、Billabong、Volcom、RVCAといった、サーフカルチャーを象徴する有名ブランドのアメリカ国内直営店が、すべて閉店したと報告した。
パジメが潜入したのは、Volcom本社で開催された「閉店セール」の現場だ。店内は全品75%オフという信じがたい光景が広がり、サーフパンツが約2,170円、スノボジャケットが約12,300円と、まさに投げ売り状態。人気ブランド「Captain Fin」のアイテムを含む4点を、わずか52ドルほどで手に入れる様子を伝えつつ、その異様な安さに複雑な表情を浮かべる。
なぜ、一時代を築いたブランドがここまで追い詰められたのか。パジメは動画後半で、その要因を冷静に分析。深刻なインフレによる購買力の低下やファストファッションとの激化する競争、さらには若者の「海離れ」といった複合的な背景を指摘した。
「ザ・サーフブランドという形態で生き残るのは難しくなるのかもしれない」と、時代の転換点を感じさせるパジメの言葉。一方で、いま消費者に支持されている「新たなスタイル」についても触れており、ファンならずとも今後の動向から目が離せない。
歴史あるブランドが静かに幕を下ろす瞬間の空気感、そして破格すぎるセールの全貌――。サーフカルチャーの“今”を捉えた映像は、ぜひ動画で確かめてほしい。
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