この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

かつて一世を風靡した巨大サーフブランドが、アメリカ国内で「全店閉鎖」に追い込まれるという衝撃の事態に迫った。

動画冒頭、パジメはVolcomの親会社である「Liberated Brands」が破産宣告を行ったというショッキングなニュースを解説。これにより、Quiksilver、Billabong、Volcom、RVCAといった、サーフカルチャーを象徴する有名ブランドのアメリカ国内直営店が、すべて閉店したと報告した。

パジメが潜入したのは、Volcom本社で開催された「閉店セール」の現場だ。店内は全品75%オフという信じがたい光景が広がり、サーフパンツが約2,170円、スノボジャケットが約12,300円と、まさに投げ売り状態。人気ブランド「Captain Fin」のアイテムを含む4点を、わずか52ドルほどで手に入れる様子を伝えつつ、その異様な安さに複雑な表情を浮かべる。

なぜ、一時代を築いたブランドがここまで追い詰められたのか。パジメは動画後半で、その要因を冷静に分析。深刻なインフレによる購買力の低下やファストファッションとの激化する競争、さらには若者の「海離れ」といった複合的な背景を指摘した。

「ザ・サーフブランドという形態で生き残るのは難しくなるのかもしれない」と、時代の転換点を感じさせるパジメの言葉。一方で、いま消費者に支持されている「新たなスタイル」についても触れており、ファンならずとも今後の動向から目が離せない。

歴史あるブランドが静かに幕を下ろす瞬間の空気感、そして破格すぎるセールの全貌――。サーフカルチャーの“今”を捉えた映像は、ぜひ動画で確かめてほしい。

YouTubeの動画内容

00:15

Volcom本社に到着
00:43

親会社「Liberated Brands」が破産し直営店が全店閉店
01:53

全商品75%オフの閉店セールで爆買い
06:54

購入品の紹介と合計金額の発表
11:44

サーフィン業界の現状と衰退の要因

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