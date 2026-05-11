BE:FIRST、新曲「Rondo」Dance Practice映像を公開 『CDTV』披露で話題に
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、6日にリリースされた9枚目シングル「BE:FIRST ALL DAY」収録曲「Rondo」のDance Practice映像をYouTubeで公開した。
【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ
日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zulu が手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴となっている。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。
きょう11日に出演したTBS系『CDTVライブ！ライブ！』では、ダンサーと一緒に「Rondo」をテレビ初披露。今回公開されたDance Practice映像では、定点で撮影された映像を通して、楽曲の持つ重厚な世界観とメンバーの高いダンススキルを余すことなく堪能できる。コレオグラフはメンバーのSOTAと、今回が自身初のコレオグラフ提供となるダンサー・Luuny muunyの共作によるもの。ストイックに魅せる唯一無二のコレオグラフをじっくりと楽しめる。
BE:FIRSTは、16日、17日の2日間にわたって、東京・味の素スタジアムにて自身初となるスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催を控えている。
【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ
日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zulu が手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴となっている。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。
BE:FIRSTは、16日、17日の2日間にわたって、東京・味の素スタジアムにて自身初となるスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催を控えている。