フタバフルーツパーラー「フルーツビュッフェ」がパワーアップして復活！フルーツやフードなど充実メニューが食べ放題《新宿店＆川崎店限定》
カフェ・カンパニーと老舗果実店「フタバフルーツ」がコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」は、2026年5月27日と28日に「フルーツビュッフェ」を、新宿マルイ本館店およびアトレ川崎店で、いずれも1日限定で開催します。
予約必須のフルーツビュッフェ
"旬のフルーツを主役にしたスイーツを通じて、誰もが幸せになれる場所"を目指しているフタバフルーツパーラー。かつて大好評を博したという「フルーツビュッフェ」がパワーアップして復活します。
厳選された旬のカットフルーツをはじめ、ソフトクリームやケーキ、ナポリタンやヴィーガンカレーなどのフードメニューまで、多彩なラインアップを90分間の食べ放題形式でお得に楽しめます。
「フルーツビュッフェ」詳細
・作る楽しみが広がる「カスタム・パフェ＆サラダ」
みずみずしいリンゴやキウイ、いちごなどのフルーツが、華やかにビュッフェ台を彩ります。好みのフルーツを自由に組み合わせられる「オリジナルパフェ」では、グラスにたっぷりとフルーツを盛り付け、濃厚な味わいのソフトクリームをトッピングして、自分だけの1杯に仕上げられます。
加えて、「オリジナルフルーツサラダ」も登場。彩り豊かなサラダにピンクグレープフルーツやパインなどのカラフルなフルーツを組み合わせれば、さわやかな甘みと酸味、ドレッシングとの新たな味わいを楽しめそうです。
・充実のフードメニュー
スイーツはもちろん、お食事メニューも多彩です。「ナポリタン」のほか、ジューシーで旨みあふれる「チキングリル」、体にやさしい「ヴィーガンカレー」などが並びます。甘いスイーツと塩気のあるフードメニューを行き来すれば、"甘じょっぱい無限ループ"にハマってしまうかも。
・スペシャルドリンク
今回は特別に、フロリダグレープフルーツ提供の「フロリダピンクグレープフルーツジュース」がスペシャルドリンクとして登場。太陽をたっぷり浴びた華やかな香りと、心地よい酸味を堪能できます。
開催概要
【場所・開催日】
アトレ川崎店（神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4階）
5月27日19時から20時30分
新宿マルイ本館店（東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5階）
5月28日18時から19時30分
【料金】
大人：4620円、小学生（6〜12歳）：2750円、未就学児（3〜6歳未満）：1320円、3歳未満：無料
【予約方法】
いずれも完全予約制。各店舗への電話で予約できます。
川崎店：044-280-6838
新宿店：03-6709-9848
定員数になり次第、受付終了します。
【ビュッフェ内容】
【フルーツ】リンゴ／グレープフルーツ／ピンクグレープフルーツ／パイン／キウイ／バナナ／いちご
【フード】サラダ／ナポリタン／チキングリル／ヴィーガンカレー
【デザート】りんごのシブーストケーキ／ミルクレープ／カナッペ（2種）
【ドリンク】フルーツウォーターバー
【スペシャルドリンク】フロリダピンクグレープフルーツジュース
【カスタム】オリジナルパフェ／オリジナルサラダ
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部