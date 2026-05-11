フタバフルーツパーラー「フルーツビュッフェ」がパワーアップして復活！フルーツやフードなど充実メニューが食べ放題《新宿店＆川崎店限定》

カフェ・カンパニーと老舗果実店「フタバフルーツ」がコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」は、2026年5月27日と28日に「フルーツビュッフェ」を、新宿マルイ本館店およびアトレ川崎店で、いずれも1日限定で開催します。

予約必須のフルーツビュッフェ

"旬のフルーツを主役にしたスイーツを通じて、誰もが幸せになれる場所"を目指しているフタバフルーツパーラー。かつて大好評を博したという「フルーツビュッフェ」がパワーアップして復活します。

厳選された旬のカットフルーツをはじめ、ソフトクリームやケーキ、ナポリタンやヴィーガンカレーなどのフードメニューまで、多彩なラインアップを90分間の食べ放題形式でお得に楽しめます。

「フルーツビュッフェ」詳細

・作る楽しみが広がる「カスタム・パフェ＆サラダ」

みずみずしいリンゴやキウイ、いちごなどのフルーツが、華やかにビュッフェ台を彩ります。好みのフルーツを自由に組み合わせられる「オリジナルパフェ」では、グラスにたっぷりとフルーツを盛り付け、濃厚な味わいのソフトクリームをトッピングして、自分だけの1杯に仕上げられます。

加えて、「オリジナルフルーツサラダ」も登場。彩り豊かなサラダにピンクグレープフルーツやパインなどのカラフルなフルーツを組み合わせれば、さわやかな甘みと酸味、ドレッシングとの新たな味わいを楽しめそうです。

・充実のフードメニュー

スイーツはもちろん、お食事メニューも多彩です。「ナポリタン」のほか、ジューシーで旨みあふれる「チキングリル」、体にやさしい「ヴィーガンカレー」などが並びます。甘いスイーツと塩気のあるフードメニューを行き来すれば、"甘じょっぱい無限ループ"にハマってしまうかも。

・スペシャルドリンク

今回は特別に、フロリダグレープフルーツ提供の「フロリダピンクグレープフルーツジュース」がスペシャルドリンクとして登場。太陽をたっぷり浴びた華やかな香りと、心地よい酸味を堪能できます。

開催概要

【場所・開催日】

アトレ川崎店（神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4階）

5月27日19時から20時30分

新宿マルイ本館店（東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5階）

5月28日18時から19時30分

【料金】

大人：4620円、小学生（6〜12歳）：2750円、未就学児（3〜6歳未満）：1320円、3歳未満：無料

【予約方法】

いずれも完全予約制。各店舗への電話で予約できます。

川崎店：044-280-6838

新宿店：03-6709-9848

定員数になり次第、受付終了します。

【ビュッフェ内容】

【フルーツ】リンゴ／グレープフルーツ／ピンクグレープフルーツ／パイン／キウイ／バナナ／いちご

【フード】サラダ／ナポリタン／チキングリル／ヴィーガンカレー

【デザート】りんごのシブーストケーキ／ミルクレープ／カナッペ（2種）

【ドリンク】フルーツウォーターバー

【スペシャルドリンク】フロリダピンクグレープフルーツジュース

【カスタム】オリジナルパフェ／オリジナルサラダ

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部