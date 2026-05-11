運転中も油断大敵ーッ！【ユニクロ】車の中でもつけておきたい！「日焼け対策アイテム」

「ちょっとそこまで」の車移動でも、気づけばしっかり日焼けしていた……なんてこと、ありませんか？ 運転中は腕や顔まわりを日焼けしやすいシーンのひとつ。だからこそ、さっと身につけられる「日焼け対策アイテム」の常備は必須かも。そこで今回は、手軽に紫外線対策できるグッズが揃う【ユニクロ】から、車の中でもしっかり対策できるアイテムを厳選してご紹介します。

おしゃれに目元の紫外線対策

【ユニクロ】「サングラス ／ スクエア」\2,490（税込）

紫外線を約99％カットするレンズを採用したサングラスです。運転中はフロントガラス越しでも紫外線の影響を受けやすく、目元の対策も欠かせません。サングラスはまぶしさの軽減にも一役買ってくれます。レンズにはくもり止め加工が施されているのもうれしいポイント。

腕の日焼けを防ぐアームカバー

【ユニクロ】「UVカットシームレスアームカバー」\990（税込）

さっと腕を通すだけで紫外線対策できるアームカバー。UPF50+でしっかり紫外線をカットできそうです。ドライ機能を備えたエアリズム素材なので、暑くなるこれからの季節にぴったり。二の腕までカバーできる長さと、手の甲を覆えるサムホール付きがポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。