旬のメロンたっぷり！銀座コージーコーナーから赤肉メロン＆青肉メロンを使ったスイーツ発売だよ〜

銀座コージーコーナーは、2026年5月11日から全国の生ケーキ取扱店で「赤肉メロン」と「青肉メロン」を使ったスイーツ5品を販売します。

みずみずしいメロンを使った夏限定スイーツ

爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」とコクのある芳醇な味わいの「赤肉メロン」、クリームが奏でる上品な甘さが堪能できるスイーツがラインアップ。

2種メロンのショートケーキ

「赤肉メロン」と「青肉メロン」を贅沢に使った季節限定のショートケーキです。

メロンゼリーが入ったカスタード入り練乳クリームを、メロン風味スポンジでサンド。口いっぱいに広がるクリームとメロンの相性を楽しめます。

価格は648円。販売期間は5月11日から8月13日頃まで。

コージープリンセス（2種メロン）

ひとりじめサイズのデコレーションケーキです。チーズ風味クリームのまろやかな酸味が、メロンの甘みとみずみずしさをさらに引き立てます。

価格は745円。販売期間は5月11日から6月11日頃まで。

2種メロンのミルクレープ

9枚のクレープとココナッツ風味のカスタード入りクリーム、2種のメロンが織りなすやさしい味わいのミルクレープです。

価格は648円。販売期間は5月11日から8月13日頃まで。

2種メロンのデコレーション（4号）

大ぶりサイズにカットされた2種のメロンを、ボリュームたっぷりに飾ったデコレーションケーキ。お祝いの席などにもぴったりの季節限定商品です。

なお、ネット予約では、5日前までの事前予約が可能（受取日を含まず）。

価格は2970円。販売期間は5月11日から8月13日頃まで。ネット予約での受け取りは8月13日までです。

Wシュー（メロン）

さっくりしたシュー皮に、赤肉メロンクリーム・メロン風味クリーム・カスタードの3種のクリームを閉じ込めた一品。メロンの香り豊かな2種のクリームと、カスタードのコクを一度に楽しめる贅沢なシュークリームです。

価格は367円。販売期間は5月11日から8月13日頃まで。

北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部