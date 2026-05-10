studio CLIP×ノンタン初コラボ♡毎日使いたい夏雑貨37型が登場

ライフスタイルブランド「studio CLIP（スタディオクリップ）」から、絵本シリーズ刊行50周年を迎えた「ノンタン」との初コラボアイテムが登場♡2026年5月13日（水）より、公式WEBストア and STや全国のstudio CLIP店舗などで発売されます。インテリア雑貨から夏のレジャーアイテムまで、全37型の豊富なラインナップを展開。大人でも取り入れやすいカラーやデザインにも注目です♪

ノンタンの世界観を日常に♡

今回のコラボでは、世代を超えて愛される「ノンタン」の魅力を、studio CLIPらしいナチュラルな世界観で表現。

ストライプ柄やバイカラーデザインを取り入れ、大人女性の暮らしにもなじむおしゃれなアイテムに仕上げています。

これからの季節に活躍する夏雑貨も充実しており、レジャーやお出かけシーンにぴったり。かわいさだけでなく、実用性もしっかり兼ね備えているのが魅力です。

特設サイトは2026年5月7日（木）10:00より公開。発売は5月13日（水）10:00スタートとなります。

※実店舗は店舗の営業時間に準ずる

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夏気分を楽しめる注目アイテム

ラインナップには、ランチタイムやお出かけを彩る雑貨が勢ぞろい♡

『がま口保冷バッグ』は3,490円（税込）。夏らしい爽やかなデザインで、ランチバッグやレジャー用としても活躍します。

『チャーム付きペットボトルホルダー』は3,300円（税込）、『ランチBOX3個セット』は2,490円（税込）です。

キッチンアイテムでは、『プリントマグ』2,490円（税込）、『撥水プレート』2,200円（税込）を展開。ノンタンの愛らしいイラストに癒やされながら、毎日の食卓時間を楽しめます。

さらに、『ニット織柄ポーチL』2,490円（税込）、『ニット織柄ポーチM』2,390円（税込）、『PVCマルチポーチL』2,390円（税込）、『PVCマルチポーチM』1,890円（税込）など、バッグの中を可愛く整えてくれる小物類も豊富です。

夏のおでかけに便利な『ペルチェ付きハンディファン』は3,790円（税込）。ひんやり感を楽しめる機能性アイテムで、暑い季節の強い味方になってくれそう♪

そのほか、『シルエットクリップ』2,790円（税込）、『ぬいぐるみキーホルダー』1,490円（税込）。

存在感抜群の『ゆらゆらノンタン』6,990円（税込）、『パイルブランケット』3,990円（税込）、『立体一輪挿し』2,090円（税込）など、お部屋を楽しく彩るアイテムもそろいます。

限定ステッカーも見逃せない♪

studio CLIPのリアル店舗では、ノンタンコラボアイテムを1点以上含み、税込5,000円以上購入した方に先着で「オリジナルステッカーセット」をプレゼント♡

コラボならではの特別感たっぷりのノベルティは、ファンならぜひ手に入れたいアイテムです。

ノンタンの優しい世界観とstudio CLIPのナチュラルなデザインが融合した今回のコラボ。毎日の暮らしにさりげなく取り入れて、初夏のおうち時間やお出かけをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♪