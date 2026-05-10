「今日好き」田中陽菜（ひなた）ショーパン×レースタイツで美脚スラリ「スタイル抜群」「センス良くて憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月8日、自身のTikTokを更新。ショートパンツにレースタイツを合わせたコーディネートでのダンス動画を公開した。
【写真】「今日好き」美女JK「最強ビジュ」美脚スラリのレースタイツ姿
田中は「もう少しで18歳！成人！」とコメントし、CANDY TUNEの楽曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」のダンス動画を公開。ネイビーの半袖Tシャツとカーキのショートパンツを着用し、白いレースタイツとロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと長く美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くてスタイル抜群」「センス良くて憧れる」「おしゃれすぎる」「最強ビジュ」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女JK「最強ビジュ」美脚スラリのレースタイツ姿
◆田中陽菜、美脚際立つショーパン×レースタイツコーデでダンス
田中は「もう少しで18歳！成人！」とコメントし、CANDY TUNEの楽曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」のダンス動画を公開。ネイビーの半袖Tシャツとカーキのショートパンツを着用し、白いレースタイツとロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと長く美しい脚を見せている。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長くてスタイル抜群」「センス良くて憧れる」「おしゃれすぎる」「最強ビジュ」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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