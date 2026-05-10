そろそろ「アイス」が食べたーーーい♡【セブン-イレブン】個性派揃いの《新作》に注目♡

今年の夏の暑さを予感させるような日が少しずつ増えてくると、つい食べたくなってしまうのが「アイス」。【セブン-イレブン】では、そんな要望に応えるかのように新作アイスが続々と登場しています。そこで今回は、日替わりで食べたい個性派ぞろいの新作をまとめました。

新作はアソートセットになって登場！

昨年の12月に登場し、瞬く間に話題となった「3Dアイス」の新作が早くも登場。今回は、4つの味が一度に楽しめるアソートセットになっています。「3Dフルーツポップス」に入っているフレーバーは、マンゴー・モモ・ブドウ・イチゴ。食べやすいひと口サイズに変わっていて、本物のフルーツのような見た目と、コロンとしたフォルムがとっても可愛いアイスです。

よく見ると……いつもと違う！？

これまでにも何度か販売されている「カントリーマアム アイスサンド」。【不二家】の人気商品「カントリーマアム」でバニラアイスをサンドした、贅沢な組み合わせが人気のアイスです。パッケージをよく見てみると、カントリーマアムがココア味に変わっています。@miki__iceさんいわく「どっしり濃厚な感じ」とのことなので、満足度も高そうです。

ほろにが × 甘いがちょうどいい

「チョコチップ入り カフェモカアイスバー」は、カフェメニューの定番「カフェモカ」をアイスにした商品。コーヒーアイスの中には、チョコチップがたっぷり入っているため、カフェモカらしいマイルドなほろ苦さを味わえそうです。チョコチップのパリパリっとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに食べられるはず。

約10年ぶりとなる新ブランド

4月7日に発売された「アジアに恋して」は、【ロッテ】より新たに登場したアイスの新ブランド。約10年ぶりとなる新ブランドは、アジアンスイーツに特化したフレーバーが味わえることで話題を集めています。「クリーミー杏仁豆腐」では、杏仁アイスの中に杏仁ソースを加え、杏仁豆腐のクリーミーさを再現しているよう。@yuumogu22さんが「神美味しい」と絶賛する味わいを楽しめます。

種類豊富な味わいが魅力の【セブン-イレブン】の「アイス」。ビジュアルを楽しむアイスから、ご褒美感たっぷりのアイスまで、さまざまな商品が勢揃いしていて毎日でも食べられそう。気になるアイスがあった人は、ぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

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※こちらの記事では@miki__ice様、@iceke361様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる