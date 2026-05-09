【無印良品】チョコミン党必見！清涼感のあるチョコミントスイーツやアイス、ドリンク...お気に入りの″ミントグルメ″が見つかりそう

全国の無印良品では、2026年4月15日から清涼感のあるミントの風味を楽しめる食品14種類が、季節限定の商品として販売されています。

暑さが増すこれからの時期に向けて、ミントの爽やかさを活かしたスイーツやドリンクが盛りだくさん。

今回のシリーズは「ミントと生地の一体感」にこだわり、ひと口目から清涼感を感じられる仕上がり。ミント初心者からしっかり爽快感を求める人まで楽しめる、幅広いラインアップです。

チョコミン党さん必見のラインアップ

冷やして楽しめるチョコミントスイーツや、軽やかな食感のお菓子が豊富に登場します。

しっとりとした生地やクリーム、餡のバランスにこだわった商品は、冷やすことでさらにミントの爽やかさが引き立ちます。

●冷やして楽しむチョコミント菓子

チョコミントロールケーキ

ふんわりとした生地にミントクリームを合わせたロールケーキ。冷やすことでミントの爽快感とチョコの甘みが引き立ち、夏でも軽やかに食べられる一品です。

4個入で価格は490円。

ひとくち大福 チョコミント＆チョコ

もちもち食感の大福に、ミントとチョコの餡を包み込んだ和洋折衷スイーツ。ひとくちサイズで食べやすく、やさしい甘みと爽やかさのバランスが魅力です。

内容量は130g、価格は350円。

チョコミントまんじゅう

しっとりとした生地の中にミント風味の餡を閉じ込めたまんじゅう。和菓子ならではの落ち着いた甘さに、すっきりした後味が加わった一品です。

3個入で価格は390円。

チョコミントスティックケーキ

手軽に食べられるスティックタイプのケーキ。ほどよい甘さとミントの清涼感で、ちょっとしたおやつや休憩タイムにもぴったりです。

価格は180円。

●軽やかな食感＆チョコ系ミント菓子

チョコミントのチュイルサンド

薄く焼き上げたチュイル生地でミントクリームをサンド。サクッと軽い食感とひんやり感のある味わいが特徴で、夏向けの軽やかなお菓子です。

3個入で価格は290円。

ミントのサブレシトロン

レモンの酸味とミントの清涼感を組み合わせたサブレ。さっぱりとした後味で、甘すぎない爽やかな焼き菓子です。

6個入で価格は290円。

ココナッツマカロン チョコ＆ミント

ココナッツの香ばしさとチョコのコク、ミントの爽やかさを組み合わせたマカロン。軽い食感ながら風味豊かな仕上がりです。

価格は250円。

キャレショコラミント

口どけのよいチョコレートにミントの風味をプラス。シンプルながらも爽快感のある味わいで、チョコミント好きにおすすめです。

6枚入で価格は350円。

ボールチョコミント

ころんとした一口サイズのチョコレート。口に入れるとミントの清涼感が広がり、軽やかな食べ心地が楽しめます。

内容量は35g、価格は290円。

●冷たさや香り、食感を楽しむ冷凍デザート

人気のミントアイスに加え、新作フレーバーも登場。ひんやりとした口あたりとミントの香りが楽しめます。

素材を生かしたアイス チョコミント

ミントの爽やかさとチョコの甘みをバランスよく仕上げた定番アイス。すっきりとした後味で夏にぴったりです。

価格は350円。

素材を生かしたアイス チョコミント クール

より清涼感を強めたクールタイプ。ひんやりとした刺激が心地よく、暑い日のリフレッシュに最適です。

価格は350円。

素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート

ビターなチョコアイスにミントキャンディーを加えた新作。深みのある味わいと爽快感を同時に楽しめます。

価格は350円。

チョコミントのクリーム大福アソート

チョコチップ入りミントクリームと、チョコ餡×ミントクリームの2種が楽しめる贅沢な詰め合わせです。

価格は490円。

●ミントの香りが爽やかな夏向けドリンク

牛乳で割るだけで手軽に楽しめるチョコミントラテ。ミントの爽快感とチョコのコクが調和した、デザート感覚のドリンクです。

内容量は104g、価格は390円。

スパークリングウォーター ミント 無糖

ミントとライムの風味が広がる無糖炭酸水。すっきりとした飲み心地で、食事にも合わせやすい一本です。

内容量は500ml、価格は150円。

水出しフレーバーティー ミント＆レモン

ミントの爽やかさにレモンの酸味をプラス。水出しで手軽に作れ、夏の水分補給にもぴったりです。

10袋入りで価格は450円。

水出しフレーバーティー ミント＆グリーンティー

緑茶のやさしい旨みにミントを合わせたフレーバーティー。すっきりとした味わいで、食後のリフレッシュにもおすすめです。

10袋入りで価格は450円。

ミント商品一覧

無印良品のミントシリーズは、焼き菓子・和菓子・アイス・ドリンクまで幅広く展開されているのが特徴です。

やさしいミントからしっかり爽快なタイプまで揃っているため、ミント初心者でも取り入れやすいラインアップ。

暑さが増すこれからの季節に、ひんやりとした清涼感を楽しめるアイテムとして注目です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部