全部550円はさすが【3COINS】だわ、、！ 大人こそ狙いたい♡「プチプラコスメ」

手頃な価格でトレンドのアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】から、大人の毎日のメイクに取り入れやすいコスメが登場しました。落ち着いた色合いや使い勝手の良さにこだわったアイテムは、いつもの身だしなみをさりげなく格上げしてくれる予感。今回は、550円のアイテムに絞って、落ち着いたカラーが魅力のコスメをご紹介します。

上品なツヤが魅力のリップカラー

【3COINS】「生うるリップカラー／ and us」\550（税込）

最初にご紹介するのは、バイカラーの上品なケースが目を引くリップスティック。公式サイトによると、「なめらかにのびる、生質感」が楽しめて、「うるツヤ感で乾燥・縦ジワが気にならない」のだそう。各パーソナルカラーに合わせた全6色が展開されているので、自分にぴったりの色味が見つかりそうです。

肌悩みを覆う、優秀パレット

【3COINS】「コンシーラーパレット／ and us」\550（税込）

気になる部分を肌悩みに合わせて整えられる、コンシーラーパレット。カラー展開は全2種で、写真の「02 COVER」はくすみや赤みを隠すの活躍。もう一つの「01 EFFECT」は、シェーディングやハイライトとしても◎ 大人の肌悩みを、優しく覆ってくれそうです。

ベーシックカラーで捨て色なし！ アイシャドウパレット

【3COINS】「6色アイシャドウパレット／ and us」\550（税込）

多様な質感のパウダーが詰め込まれたアイシャドウパレットです。全4種類が展開されていますが、ベージュ、モーブ、ブラウン、ローズといった、どれもトレンド感のあるベーシックなカラーなので、アイメイクが苦手な人にもオススメ。プチプラにも関わらず、専用のチップまで付いているのも、嬉しいポイントです。

1本で仕上がる2WAYペンシル

【3COINS】「2WAY極細アイブロウペンシル／ and us」\550（税込）

両端に太さの異なる芯が備わっており、用途に合わせて使い分けができる便利な一品。カラーは「01 ASH BROWN」「02 DARK BROWN」「03 LIGHT BROWN」の全3色展開で、髪色に合わせて選べます。細かい部分も広い面もこれひとつで仕上げられるため、忙しい朝の身支度で頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。