いちご・抹茶・マンゴーを心ゆくまでショートケーキ4種の食べ比べが叶う″ご褒美ビュッフェ″がホテルニューオータニ幕張で開催《土日限定》

ホテルニューオータニ幕張のオールデイダイニング「SATSUKI」では、2026年5月9日から6月21日までの土・日限定で『スーパースイーツビュッフェ2026〜いちご・抹茶・マンゴー〜』を開催します。

旬のフルーツや、4種ショートケーキも好きなだけ！

季節ごとに旬の素材をテーマに開催している『スーパースイーツビュッフェ』。今回は、"いちご・抹茶・マンゴー"を主役にした初夏らしいラインアップで登場します。

目玉はショートケーキの食べ比べ。個性豊かな4種のショートケーキを心ゆくまで楽しむことができます。

・スーパーメロンショートケーキ

糖度14度以上の厳選された静岡県産マスクメロンを使用。スポンジやクリームなどにもこだわり、ビュッフェサイズでありながらジューシーなマスクメロンの果実を感じられる逸品です。

・ストロベリーショートケーキ

シンプルかつ王道な甘酸っぱいいちごを堪能できる、ホテル伝統の味わいです。

・新edo抹茶ショートケーキ

スポンジに抹茶を練り込み、黒蜜あんこや黒蜜ゼリーを加えた和を感じるショートケーキです。

・マンゴーショートケーキ

完熟したマンゴーの、とろけるような甘さを味わえます。

また、見た目も涼やかなグラススイーツも登場。

旬のいちごの果汁がぎゅっと詰まった「いちごゼリー」に、元祖くず餅「船橋屋」の『くず餅乳酸菌』を使用して抹茶寒天やつぶあんをあしらった「新edoくず餅ゼリー」などが並びます。

画像左から「いちごゼリー」「新edoくず餅ゼリー」「新edoあん団子」「岩泉ヨーグルトゼリー（マンゴー）」。

スイーツはもちろん、食事も和・洋・中で充実のラインアップ。

いくらやマグロなど、好きな海鮮のせ放題の「オリジナル海鮮丼」や、ほんのり甘いタレが食欲をそそる「すき焼き丼」、ホテル伝統の「ローストビーフ」や揚げたての「天麩羅」などの王道メニューを、ライブ感あふれるシェフのクッキングサービスでできたてを味わうことができます。

さらに、店内の石窯で焼き上げるピッツァには、今の季節にぴったりの「しらすと千葉県産海苔のピッツァ」（ランチ限定）と「いわしとウイキョウのピッツァビアンコ」（ディナー限定）が登場。本場ニューヨークの味わいを継承したもちもち生地は一度試してみる価値ありです。

唐揚げやエビフライ、アメリカンドッグ、オムライスなど子どもに人気のメニューも用意されているので、親子3世代でも楽しむことができます。

『スーパースイーツビュッフェ2026〜いちご・抹茶・マンゴー〜』は、5月9日から6月21日までの土・日限定で開催されます。

ランチは11時30分から15時までで、大人9880円／小学生3960円／幼児（4〜6歳）1925円。

ディナーは17時30分から20時30分まで（最終入店19時）で、大人1万2100円／小学生4950円／幼児（4〜6歳）2200円。

別途サービス料が加算されます。

詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部