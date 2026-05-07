阪急百貨店発のPEANUTS(ピーナッツ)公式ショップ「Peanuts LIFE&TIMES」と、ひょうごレザーや播州織を使ったアイテムを展開する「Mima Hi Seven(ミーマハイセブン)」が初コラボレーション。バッグ、巾着、ポーチが豊富なカラー展開で発売中だ。西宮阪急・神戸阪急の店頭のほか、阪急阪神公式オンラインストアでも購入できる。

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Peanuts LIFE&TIMES、「Mima Hi Seven」と初コラボ！大人かわいいトート＆巾着＆ポーチをチェック


■播州織の発色が映える、大人かわいいラインナップ

兵庫県西脇市を中心に200年以上の歴史を持つ「播州織」は、糸の段階で染めてから織り上げる先染め織物。自然な風合いと豊かな色彩で、シャツやストールなどに使われることが多い素材だ。

そんな播州織を、スヌーピーが大好きな「スウィーツ」をテーマにアレンジしたのが今回のコラボ。チェックやストライプの織地に、スヌーピーのワッペンや刺しゅうを組み合わせたアイテムがそろう。カラーやワッペンの組み合わせで印象がガラリと変わるので、お気に入りの一色を見つけたい。

■トートバッグは「ドーナツに乗ったスヌーピー」が主役

「トートバッグ」(各1万1110円)


まず注目したいのが、コラボの主役ともいえる「トートバッグ」(各1万1110円)。ドーナツの上でひと休みするスヌーピーの刺しゅうワッペンが効いている。

カラー：ピスタチオ


トートを開けるとストライプ生地がのぞく。内ポケットに「Mima Hi Seven」のロゴ入り


サイズはW約42×H約32センチ(持ち手含むH46センチ)で、A4サイズがすっぽり入る。メインバッグとしてはもちろん、子どものスクールバッグとしても活躍してくれそう。持ち手には牛革を使用。使い込むほどに手になじみ、自分だけの色合いに育っていく。カラーはチョコミント、抹茶ミルク、ピスタチオ、フランボワーズの4色展開。

カラー：チョコミント


カラー： 抹茶ミルク


カラー：フランボワーズ


■バッグinバッグにもサブバッグにも、「CHOMP! CHOMP! CHOMP!」巾着

「巾着バッグ」(各5280円)


「Mima Hi Seven」で人気の巾着バッグも、スウィーツテーマで登場。「巾着バッグ」(各5280円)は、表地に「CHOMP! CHOMP! CHOMP!(モグモグ)」のセリフワッペン、裏地にはまた違う柄をあしらった、表と裏でデザインが違う凝ったつくり。

カラー：チョコバナナ


巾着のリボン先端にはそれぞれ、スヌーピーと「Mima Hi Seven」のハート型ロゴ刺しゅうが


リボンの先端にも仕掛けが。片方にはクッキーを大切そうに持つスヌーピー、もう片方には「Mima Hi Seven」のロゴ刺しゅう。リボンを引くたびに、小さなワッペンがふわりと揺れる。

カラー：アップルソーダ


カラー：抹茶ピンク


カラー：カシスムース


W約23×H約27×D約15センチと、サブバッグとしても、バッグinバッグとしても使える絶妙なサイズ感。チョコバナナ、アップルソーダ、抹茶ピンク、カシスムースと、スイーツの名前そのままのカラーリングで、選ぶ時間も楽しい。

■手のひらサイズのまんまる「ポーチ」

「ポーチ」(各2860円)


手のひらサイズの「ポーチ」(各2860円)は、リップやアクセサリーなどの小物入れにぴったり。ごはん皿をくわえて立っているスヌーピーの刺しゅうワッペンが、なんとも愛らしい。カラーはクッキー＆クリーム、アサイー、ブルーベリーパイ、キャロットケーキの4色展開。ファスナーテープの色までアイテムごとに変えるなど、細部のあしらいに抜かりがない。

カラー：クッキー＆クリーム


ポーチの内側はモノトーンのギンガムチェック仕様


カラー：アサイー


カラー：ブルーベリーパイ


カラー：キャロットケーキ


販売場所は西宮阪急4階・神戸阪急本館5階の「Peanuts LIFE&TIMES」と、阪急阪神公式オンラインストア。各アイテムにはここで紹介した4色に加え、西宮店限定カラー・神戸店限定カラーも用意されている。店舗限定カラーは各店舗のみの取り扱いとなるので、関西エリアの人はぜひ店頭でチェックしたい。

神戸阪急限定カラー。バッグ：ラムネ、巾着：ブルーベリージャム、ポーチ：キャラメルプリン


先の4色は公式オンラインストアでも購入できるので、関西以外のエリアに住んでいる人もご安心を。お気に入りのアイテムが売り切れる前に、サイトをのぞいてみてはいかが。

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