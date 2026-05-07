スヌーピーとチェック柄にときめく！「Mima Hi Seven」初コラボのトート＆巾着＆ポーチが西宮・神戸阪急で発売中
阪急百貨店発のPEANUTS(ピーナッツ)公式ショップ「Peanuts LIFE&TIMES」と、ひょうごレザーや播州織を使ったアイテムを展開する「Mima Hi Seven(ミーマハイセブン)」が初コラボレーション。バッグ、巾着、ポーチが豊富なカラー展開で発売中だ。西宮阪急・神戸阪急の店頭のほか、阪急阪神公式オンラインストアでも購入できる。
【画像】「Mima Hi Seven」コラボレーション商品をすべて見る
■播州織の発色が映える、大人かわいいラインナップ
兵庫県西脇市を中心に200年以上の歴史を持つ「播州織」は、糸の段階で染めてから織り上げる先染め織物。自然な風合いと豊かな色彩で、シャツやストールなどに使われることが多い素材だ。
そんな播州織を、スヌーピーが大好きな「スウィーツ」をテーマにアレンジしたのが今回のコラボ。チェックやストライプの織地に、スヌーピーのワッペンや刺しゅうを組み合わせたアイテムがそろう。カラーやワッペンの組み合わせで印象がガラリと変わるので、お気に入りの一色を見つけたい。
■トートバッグは「ドーナツに乗ったスヌーピー」が主役
まず注目したいのが、コラボの主役ともいえる「トートバッグ」(各1万1110円)。ドーナツの上でひと休みするスヌーピーの刺しゅうワッペンが効いている。
サイズはW約42×H約32センチ(持ち手含むH46センチ)で、A4サイズがすっぽり入る。メインバッグとしてはもちろん、子どものスクールバッグとしても活躍してくれそう。持ち手には牛革を使用。使い込むほどに手になじみ、自分だけの色合いに育っていく。カラーはチョコミント、抹茶ミルク、ピスタチオ、フランボワーズの4色展開。
■バッグinバッグにもサブバッグにも、「CHOMP! CHOMP! CHOMP!」巾着
「Mima Hi Seven」で人気の巾着バッグも、スウィーツテーマで登場。「巾着バッグ」(各5280円)は、表地に「CHOMP! CHOMP! CHOMP!(モグモグ)」のセリフワッペン、裏地にはまた違う柄をあしらった、表と裏でデザインが違う凝ったつくり。
リボンの先端にも仕掛けが。片方にはクッキーを大切そうに持つスヌーピー、もう片方には「Mima Hi Seven」のロゴ刺しゅう。リボンを引くたびに、小さなワッペンがふわりと揺れる。
W約23×H約27×D約15センチと、サブバッグとしても、バッグinバッグとしても使える絶妙なサイズ感。チョコバナナ、アップルソーダ、抹茶ピンク、カシスムースと、スイーツの名前そのままのカラーリングで、選ぶ時間も楽しい。
■手のひらサイズのまんまる「ポーチ」
手のひらサイズの「ポーチ」(各2860円)は、リップやアクセサリーなどの小物入れにぴったり。ごはん皿をくわえて立っているスヌーピーの刺しゅうワッペンが、なんとも愛らしい。カラーはクッキー＆クリーム、アサイー、ブルーベリーパイ、キャロットケーキの4色展開。ファスナーテープの色までアイテムごとに変えるなど、細部のあしらいに抜かりがない。
販売場所は西宮阪急4階・神戸阪急本館5階の「Peanuts LIFE&TIMES」と、阪急阪神公式オンラインストア。各アイテムにはここで紹介した4色に加え、西宮店限定カラー・神戸店限定カラーも用意されている。店舗限定カラーは各店舗のみの取り扱いとなるので、関西エリアの人はぜひ店頭でチェックしたい。
先の4色は公式オンラインストアでも購入できるので、関西以外のエリアに住んでいる人もご安心を。お気に入りのアイテムが売り切れる前に、サイトをのぞいてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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兵庫県西脇市を中心に200年以上の歴史を持つ「播州織」は、糸の段階で染めてから織り上げる先染め織物。自然な風合いと豊かな色彩で、シャツやストールなどに使われることが多い素材だ。
そんな播州織を、スヌーピーが大好きな「スウィーツ」をテーマにアレンジしたのが今回のコラボ。チェックやストライプの織地に、スヌーピーのワッペンや刺しゅうを組み合わせたアイテムがそろう。カラーやワッペンの組み合わせで印象がガラリと変わるので、お気に入りの一色を見つけたい。
■トートバッグは「ドーナツに乗ったスヌーピー」が主役
まず注目したいのが、コラボの主役ともいえる「トートバッグ」(各1万1110円)。ドーナツの上でひと休みするスヌーピーの刺しゅうワッペンが効いている。
サイズはW約42×H約32センチ(持ち手含むH46センチ)で、A4サイズがすっぽり入る。メインバッグとしてはもちろん、子どものスクールバッグとしても活躍してくれそう。持ち手には牛革を使用。使い込むほどに手になじみ、自分だけの色合いに育っていく。カラーはチョコミント、抹茶ミルク、ピスタチオ、フランボワーズの4色展開。
■バッグinバッグにもサブバッグにも、「CHOMP! CHOMP! CHOMP!」巾着
「Mima Hi Seven」で人気の巾着バッグも、スウィーツテーマで登場。「巾着バッグ」(各5280円)は、表地に「CHOMP! CHOMP! CHOMP!(モグモグ)」のセリフワッペン、裏地にはまた違う柄をあしらった、表と裏でデザインが違う凝ったつくり。
リボンの先端にも仕掛けが。片方にはクッキーを大切そうに持つスヌーピー、もう片方には「Mima Hi Seven」のロゴ刺しゅう。リボンを引くたびに、小さなワッペンがふわりと揺れる。
W約23×H約27×D約15センチと、サブバッグとしても、バッグinバッグとしても使える絶妙なサイズ感。チョコバナナ、アップルソーダ、抹茶ピンク、カシスムースと、スイーツの名前そのままのカラーリングで、選ぶ時間も楽しい。
■手のひらサイズのまんまる「ポーチ」
手のひらサイズの「ポーチ」(各2860円)は、リップやアクセサリーなどの小物入れにぴったり。ごはん皿をくわえて立っているスヌーピーの刺しゅうワッペンが、なんとも愛らしい。カラーはクッキー＆クリーム、アサイー、ブルーベリーパイ、キャロットケーキの4色展開。ファスナーテープの色までアイテムごとに変えるなど、細部のあしらいに抜かりがない。
販売場所は西宮阪急4階・神戸阪急本館5階の「Peanuts LIFE&TIMES」と、阪急阪神公式オンラインストア。各アイテムにはここで紹介した4色に加え、西宮店限定カラー・神戸店限定カラーも用意されている。店舗限定カラーは各店舗のみの取り扱いとなるので、関西エリアの人はぜひ店頭でチェックしたい。
先の4色は公式オンラインストアでも購入できるので、関西以外のエリアに住んでいる人もご安心を。お気に入りのアイテムが売り切れる前に、サイトをのぞいてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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