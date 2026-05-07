Z世代の約9割が｢いらないものにはNOと言える人がかっこいい｣

｢なんとなく合わせる｣｢空気を読む｣。そんな“従来の正解”が揺らぎつつある今。アサヒ飲料が、現代の若者が｢NO｣という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに｢賢い(スマート)な行動｣と捉えているかを明らかにするため、20代のZ世代1,000名を対象に｢若者の『NO』と言えることに関する意識調査｣を行いました。驚くべき結果が明らかになりました。

約9割が｢NOと言える人はかっこいい｣と回答

調査では、47.7％が｢とてもかっこいい｣、41.8％が｢ややかっこいい｣と回答。 つまりZ世代の約9割が、 “自分に必要ないものを手放し、選び取る力”₌かっこよさ と捉えていることがわかりました。

周囲に合わせるよりも、｢これは違う｣｢私はこうしたい｣と言えることが、 いまの若者にとっての“スマートな生き方”になりつつあるようです。

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Z世代がモヤモヤする“古い習慣”TOP5

さらに調査では、Z世代が｢違和感を覚える｣｢モヤモヤする｣と感じる習慣も明らかに。

第1位:匿名の言いたい放題(78.5%)

第2位:年齢による決めつけ(75.4%)

第3位:性格診断で言い訳(74.9%)

第4位:敷かれたレール(73.4%)

第5位:上辺のエントリーシート(73.2%)

SNSの匿名文化や、年齢で役割を決めつけられること、 “こうあるべき”というレールに乗せられること。 どれも、Z世代が大切にする｢自分らしさ｣や｢選択の自由｣を阻むものばかり。

｢性格診断で言い訳｣という項目が3位に入っているのも印象的。“私は○○型だから仕方ない”という思考より、“どうありたいか”を自分で選びたいという価値観が透けて見えます。

“NO”は拒絶ではなく、自分を守る選択肢



今回の調査から見えてきたのは、 Z世代にとっての｢NO｣は、誰かを否定する言葉ではなく、自分の心地よさや価値観を守るための前向きな選択だということ。

無理に合わせない。違和感を飲み込まない。自分の人生を、自分の手で選び取る。

そんな“スマートなNO”が、これからのスタンダードになっていくのかもしれません。

｢若者の『NO』と言えることに関する意識調査｣概要

実施時期：2026年2月14日～2月15日

調査手法：インターネット調査

調査対象：全国の20代の男女1,000名

調査委託先：マクロミル

“スマートにNOを選べる時代”にぴったりの新ドリンクが登場

green cola/PET500ml

希望小売価格:216円(税込)

Z世代が大切にする｢自分で選ぶ｣｢いらないものにはNOと言う｣価値観。そんな今の空気に寄り添うように、アサヒ飲料から新しい選択肢が誕生します。

それが、植物由来の素材を使った新しいコーラ『green cola（グリーンコーラ）』。

砂糖不使用、カロリーゼロ、植物由来の甘味料。 “なんとなく選ぶ”のではなく、 自分の価値観に合うものを選びたい人のためのコーラとして開発されたブランドです。ブランドメッセージは、まさに今回の調査ともリンクする｢NO is Smart｣。｢甘さは欲しいけど砂糖はNO｣ ｢おいしさは欲しいけど余計なものはNO｣ そんな“スマートなNO”を叶えてくれる一本です。

5月12日から、1都3県(東京･埼玉･千葉･神奈川)のコンビニ限定で発売。 これまでのコーラのイメージにとらわれない、軽やかで新しい選択肢として注目が集まりそうです。