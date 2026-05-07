背景の大型バス、実は自家用です　“マイバス”オーナーの暮らしに反響

かつて庶民の憧れだった「マイカー」は、長い時を経て、まったく異なるフェーズへと突入しています。

それは自家用バス。世の中には自家用の“バス”を所有する人たちがいるのです。

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■ 背景に映るバスは“自家用”！息子との2ショットに「すごすぎ」「ロマン過ぎる」

Xユーザーの「おっくー」さんがこのほど投稿したのは、息子さんと2人きりのドライブ中の風景を収めた1枚。

どこかのサービスエリアと思しき場所で、大型バスを背景にピースをする息子さんが映っています。

日常ではあまりゆっくり見ることができない大型バスに息子さんが反応し、こっそり記念に1枚撮ったのかな？車に戻ったら「いいの撮れたねー」と親子で笑い合うのかな？

そんな趣を感じさせる写真ですが、おっくーさんの投稿をよく見ると「高速料金特大はかなりしんどい」というコメントが。実はこのバスこそ、おっくーさんの“自家用車”なのです。

自家用“バス”という見慣れないカルチャーを写した投稿は、3.9万件を超すいいねを獲得。コメントや引用欄には「カッコよ」「すごすぎて何も意味わからん」「ロマン過ぎる」といった声が相次いでいます。

「マイカー」が庶民の憧れではなくなって久しいですが、「マイバス」となると話は違ってきます。

個人で所有できるなら、人生で1度は所有してみたい。親戚や友人一同を詰め込んで、特大旅行に出かけてみたい。自家用バスだからこその夢や憧れがどんどん膨らんでいきます。

自家用バスがある暮らしとはどういうものなのか。おっくーさんに詳しくお話をうかがってみました。

■ 旅行や遠出に重宝する自家用バス スーパーへの買い物に使うことも

−−自家用車は最初からバスだったのでしょうか？

最初は乗用車でした。

今も普通車、軽自動車あわせて5台ほど持っています。

−−普通の車も持っているんですね。なぜ自家用バスを持とうと？

元々はお世話になっている先輩が自家用サロンバスを持っていたのと、親父がいつかはバスを運転したいという願いに影響されてバスを買いました。

バスは2台目です！

※ナンバーを取ってない部品取りを合わせると3台目です

−−バスが個人で買える事に驚いているのですが、どのようにして購入したのでしょうか？

うちは2台とも個人売買です！

1台目は前述したバスに乗っていた先輩がこういうのが知り合いから売りに出てるよーって教えてもらってその紹介で購入しました。

2台目も知り合いづての紹介でした。

−−ちなみにおいくらほどですか⋯⋯？

1台目は軽自動車の中古くらい、2台目は高級車の中古くらいでした。

−−投稿には「高速料金特大はしんどい」とありましたが、バスの年間の維持費はどれくらいでしょうか？

燃料、高速代、保険代、税金、車検費用、修理費用、でざっくり100万くらいみとけばお釣りがきます。

−−今回息子さんと2人でドライブとのことですが、バスは普段どのように使っているのでしょうか？

今回のドライブは県内でデコトラのイベントがあったのでバスで行きました。

日常的には大型が停められる公園に行ったり、やる事がなかったりするとバスでスーパーに買い物しに行くこともありますが、週に1度動かす程度です。

−−買い物にも使うんですね

あとは両親含めた家族旅行、友達、友達家族つれて旅行に行ったり、The観光地みたいなところに行く時は人数関係なくバスに乗って行きます。（混んでてもバスは優先的に駐車場に案内されることが多いです）

−−バスが優先案内されるとは。知りませんでした。

バスはバス専用駐車場なので！

年始の伊勢神宮は最寄りのインターはバスしか降りられないですが自家用バスでも降りられますし、おかげ横丁の真ん前に停められます。

■ 自家用バスの魅力は非日常と大人数での旅行！一方で大変さも

−−大型バス車内での定番の過ごし方といえばカラオケや映画鑑賞ですが、自家用バスの場合はどういった過ごし方になるのでしょうか？

自分はほとんど運転してるので走行中は家族や友達たちはお菓子食べたりお酒のんだりしてわいわい楽しんでます。

花火大会、紅葉、桜など駐車して楽しめたりするとそれをみながらお弁当を食べたりしたりはします。

固定サロンというサロンバスなので、後部がソファー席みたいになってます。

−−車内で宴会できるのいいですね⋯⋯息子さんからすると「自家用車がバス」というのはかなり夢のような状況かと思いますが、息子さんは自家用バスをどんな風に受け止められていますか？

子どもが産まれる前から乗っているので多分家にバスがあって当たり前だと勘違いしてるかもしれないです。

−−おっくー様の考える自家用バスの「魅力」をお聞かせください

魅力は友達、家族、親戚みんなつれて旅行に行ったりできることです。

あと非日常が味わえること、同じような趣味の人に声をかけてもらったりすること ですかね。

−−反対に「大変なこと」はありますか？

維持していくのが大変です。古い車な故に部品を探したりするのが大変です。

でも日常的に大変なのは洗車かもしれないです（笑）余裕で半日潰れます。

−−洗車は確かに大変そうです（笑）

＜記事化協力＞

おっくー さん（@okku_1999_）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050701.html