韓国発ライフスタイルセレクトショップ「ナイスウェザー」が心斎橋パルコに新店舗をオープン

韓国発のライフスタイルセレクトショップ「ナイスウェザー（NICE WEATHER）」が、心斎橋パルコに新店舗をオープンする。営業開始日は5月22日。

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ナイスウェザーは、コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトに掲げるライフスタイルセレクトショップとして、2020年に誕生。国内5店舗目で、関西エリアでは阪急うめだ本店に続く2店舗目となる新店舗では、ウェアやグッズ、コスメといったフルラインナップを取り揃えるほか、雑貨や菓子類を販売するカウンターも設置する。また、心斎橋店オープンにあわせて、ヴィンテージTシャツにナイスウェザーが制作したグラフィックをオーバープリントするなどのアレンジを加えた「ヴィンテージシリーズ」を全店舗で販売する。

オープンを記念して、バーチャルアーティスト「キズナアイ（Kizuna AI）」とのコラボレーションTシャツ5型（各7920円）を発売。オープン当日は5500円以上の購入者を対象に、キズナアイを想起させるピンクカラーのオリジナルエコバッグを配付する。

■ナイスウェザー 心斎橋店

オープン日：2026年5月22日（金）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 4F

営業時間：10:00~20:00