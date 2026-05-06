見つけたら即確保ーーーーッッ！！【ダイソー】デザインが可愛い♡「シール」

シールブームの勢いはとどまる気配なし！ スーパーやドラッグストアにも専用コーナーが設けられ、「お一人様2点まで」といった張り紙を見かけることも増えた気がします。今回は、シールのラインナップも充実している【ダイソー】から、デコるのがもっと楽しくなる可愛いアイテムをご紹介。どちらも大人気なので、出会えたらラッキーかも！

猫スイーツのイラストがセンス抜群

猫耳のついたドーナツやキャットケーキなど、さまざまな猫がスイーツとして描かれた「フレークタイプステッカー（猫文具、スイーツ）」。フォルムも可愛らしくて、見ているだけでほっと癒されそう。猫好きさんは必見です。

落ち着いたカラーが大人可愛くておしゃれ

「デザインシール（カフェ）」は、@gnm.aoさんが「かわいい！！」と紹介するアイテムです。マスキングテープ素材で、シール自体が薄いためノートや手帳に厚みを出したくない人におすすめ。さらに、キレイに剥せるので、書類のメモ留めや子どものお遊び用としても使えそう。

シールは文具コーナーで販売しているので、ぜひチェックして！

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N