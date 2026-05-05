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ポイ活投資チャンネルが「【2026年5月GW特別企画】ゴールド投資（インゴット）」と題した動画を公開した。動画では、インフレ対策としての投資の重要性と、金融危機などの非常事態から資産を守るための「インゴット（金の延べ棒）」への現物投資の意義について解説している。



序盤では、ポイ活で得たポイントを投資に回し、資金に縛られない生き方を目指す「準FIRE」の構想を紹介。預金だけではインフレ負けするリスクがあると指摘し、株式や債券とは異なる値動きをするオルタナティブ投資の一環としてゴールドを提案した。



インゴット投資の最大の魅力として、動画内では「真のリスク分散を実現するためには自身の手元で管理できるインゴットには大きなメリットがあります」と強調されている。銀行や証券会社に資産を預けている状態では、金融機関の都合や国による「預金封鎖」などの非常事態が発生した際、資金が引き出せなくなるリスクが潜んでいると警告する。実際に、投稿者自身も暗号資産取引所との資金移動の際に不正取引の疑いをかけられ、一時的に口座制限を受けた経験があるという。



また、手軽に売買できるETF（上場投資信託）であっても、裏付けとなる現物のゴールドが正しく保管されているのか不透明である点を指摘。有事の際にETFの価格が暴落するリスクを回避するためには、手元に現物を置くことが重要だとした。



中盤以降では、具体的な購入方法を解説。品質保証の観点から「LBMA（ロンドン地金市場協会）」に認定された国内大手5社での購入を推奨した。中でも、購入および売却時の手数料が最安水準である「日本マテリアル」を高く評価している。さらに、売却益には50万円の特別控除が適用されるため、年間の利益が50万円までであれば無税にできるという税制上の仕組みも紹介された。



最後に、シルバーやプラチナ、パラジウムといった他のインゴットにも触れつつ、それぞれの価格水準や保管のしやすさを説明した。手元で現物を管理するインゴット投資は、金融システムへの依存を減らし、予測不可能な事態から資産を自衛するための具体的な選択肢であると結論付けている。