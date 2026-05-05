スヌーピー×シュガーバターの木がコラボ！　ポップアップストアが東京駅ナカにオープン

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣が、「PEANUTS」とコラボレーション。5月7日〜5月22日まで「JR東日本東京駅 B1 『グランスタ東京』スクエア ゼロ（改札内）」にポップアップストアをオープンします。

https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/

■新作“ストロベリーシェイク風”に、オリジナルグッズが続々登場！

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、2025年にコミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」がコラボレーション。2026年4月1日から、待ちに待った第3弾ラインナップが発売中です。

そんな話題のコラボスイーツが、JR東京駅エキナカにポップアップストアをオープン！ スペシャルアートで作り上げたポップアップ付きボックスや16個入缶、オリジナルグッズの数々を楽しめます。

コラボレーションテーマは、“Happiness is just being next to you.（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”。

個性豊かな「PEANUTS」の仲間たちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供します。

■新作「ストロベリーシェイク風」を、スペシャルボックスで楽しんで！

春夏新作フレーバー「ストロベリーシェイク風」。あまずっぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンドしました。

ひとくちで、爽やかな味わいがお口いっぱいに広がるデザートサンドです。もちろん、お菓子や個包装にもスヌーピーと仲間たちをデザイン！ それぞれランダムに入りるので、何が出るかも楽しみながら食べてみてください。

※「スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風」の単品販売はありません。

※お菓子・個包装の絵柄はランダムです。1箱にすべて揃わない場合があります。

◇スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入





スヌーピー、チャーリー・ブラウン、サリー、ライナスが飛び出すポップアップ付きボックス。シュガーバターの木を囲んでみんなでパーティーをしているハッピーな雰囲気が可愛い、今だけのスペシャルボックスです。

定番「スヌーピー シュガーバターサンドの木」と春夏限定「ストロベリーシェイク風」の2味詰合せなので食べ比べもできちゃいます。

【価格】1,857円

【内容】スヌーピー シュガーバターサンドの木×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×6個

◇スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

シュガーバターの木を運ぶスヌーピーと、その上で寝ているウッドストックのスペシャルアートが可愛い16個入缶。みんなでパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛りです。

側面までスヌーピーと仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上げました。お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめます。

【価格】2,775円

【内容】スヌーピー シュガーバターサンドの木×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×8個

◇定番も！ スヌーピー シュガーバターサンドの木

コミック「ピーナッツ」でキャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージした、定番フレーバー「スヌーピー シュガーバターサンドの木」。

マシュマロみたいに“ふわもこ”なホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドしました。

【商品名】スヌーピー シュガーバターサンドの木

【価格】7個入 842円

■爽やかテイストが可愛いオリジナルグッズも大充実！

◇スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット





毎回大好評のポーチセット。ポップアップ付きボックスとお揃いのデザインが可愛いポーチは、内ポケットやマチが付いて使い勝手抜群。帆布素材で丈夫です。

「PEANUTS」と「シュガーバターの木」のコラボロゴチャームがついているのもポイント！ プレゼントにしても喜ばれます。

【価格】2,860円

【内容】スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入・スヌーピー シュガーバターの木 ポーチ 各1点

※ポーチの単品販売はありません。

◇スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー

冷たい飲み物が必須になる、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。ブルーのカラーリングが、おうちやオフィスを明るくしてくれます。

【価格】1,980円

◇スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れもの。小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれます。

【価格】999円

◇スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック

※催事・公式通販限定





トートバッグにもリュックにもなる「2WAYトートリュック」は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入ります。

また、リュック背面側ファスナーを開けることでスーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き！旅行や出張を快適にする必須アイテムになりそう。

【価格】4,200円

◇スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ

※催事・公式通販限定

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの“シュガーバターサンドの木”を運ぶスヌーピーと、疲れて寝てしまったウッドストックが可愛いコラボだけのオリジナルデザイン。

メンズ・レディース各4サイズと豊富なサイズ展開なので、家族やお友達・カップル同士でおそろいにしても。

【サイズ】メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

【価格】1枚 2,255円

◇スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ

※催事・公式通販限定

程よい透け感が可愛いメッシュ素材のポーチは今回が初登場！ レジャーや温泉・サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利です。

【価格】1,380円

◇スヌーピー シュガーバターの木 巾着

※催事・公式通販限定

ふわもこサガラ刺しゅうが可愛すぎるオリジナル巾着。帆布素材のオリジナルポーチ・メッシュポーチ・巾着をシーンによって使い分けるのがおすすめ！

【価格】880円

◇スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー

※催事・公式通販限定

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの3種がセットになったアクリルキーホルダー。「2WAYトートリュック」につけたり、それぞれ取り外して使えるので仲良しのお友達とシェアしても楽しい♪

【価格】720円

※表示の価格は参考小売価格です。

■催事情報

【期間】2026年5月7日〜5月22日

【場所】JR東日本東京駅 B1 「グランスタ東京」スクエア ゼロ（改札内）

【営業時間】月〜土 8:00〜22:00／日・祝 8:00〜21:00 ※最終日のみ20:00閉場

※ひとり5点まで

※整理券や入場制限等を実施する場合があります。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認してください。（ https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/ ）

＜キャンペーン情報＞

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を含む、税込3,000円以上の購入者に先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。

※予定数がなくなり次第終了です。

※1会計につき1点の進呈です。

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（エボル）