夜道に裸足の少女「どうして1人？」→話が通じない放置子ママに伝えた予想外の展開【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
X(旧Twitter)やInstagramで漫画を発信するエェコ(@nakiri_aik)さん。自身の体験談や読者から提供された体験談などをもとに、ご近所トラブルや子育て記録、PTAや子ども会を舞台に起きた事件などを描いている。その内容は、誰にでも起こってしまうかもしれない日常と隣り合わせの体験も多く、読みながらぞっとしたり驚きや怒りを覚えたりと、心に響く作品が多い。
■実体験がベース！「娘の友だちは放置子？」の裏側
本連載で紹介するのは、エェコさんのママ友が「放置子」に遭遇した実際の体験がベースになった作品だ。本作を描くにあたり、エェコさんは「実際に起こったことをもとにした作品ですが、キミちゃんたちに迷惑をかけるのは避けたいと思いました。しかし、それであまりにもフェイクを入れると現実味が薄れてしまうので、その点に気をつけました」と語る。
■話がかみ合わない!?キミちゃんママとの対面
本エピソードは、脱走した放置子のキミちゃんを一時的に保護したチヨちゃんママが、教頭先生とともにまずは大人だけでキミちゃん宅を訪問した展開だ。キミちゃんママとの話のかみ合わなさに戸惑いを覚えるチヨちゃんママ。あまりのスルーっぷりに焦れてキミちゃんの思いを直接伝えたが、果たしてどうなるのか。
取材協力：エェコ(@nakiri_aik)
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
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