「おおお、マジか…」なでしこ守護神が大一番で披露した“超イメチェン”姿にファン驚愕＆喝采 「愛さずにはいられない」「熱意が美しい」
現地５月３日、イングランド女子リーグ（WSL）のマンチェスター・シティvsリバプール戦が行なわれ、ホームチームのシティが苦しみながらも終了間際の劇的弾で１−０の勝利を飾った。首位の座をキープし、３試合消化が少ないアーセナルとのポイント差は11。シティは最終節のウェストハム戦（５月16日）で勝利すれば、10年ぶり２度目のリーグ制覇が決まる。
この日のシティはMF長谷川唯、MF藤野あおば、そしてGK山下杏也加がスタメン出場。試合前のアップでサポーターを大いに驚かせたのが、なでしこジャパン守護神・山下の“超イメチェン”姿だ。クラブ公式インスタグラムは「イエス、ヤマ！」の一文とともに、鮮やかなスカイブルーの髪色に変えた山下のアップ写真を紹介した。
大事な一戦を前に気合を込めてクラブカラーにヘアチェンジし、見事クリーンシートを達成した30歳。投稿をチェックした地元ファンからは賛辞が殺到した。「おおお、マジか！」「愛さずにはいられない」「ど、どうした？ すげー！」「心底からリスペクト」「その熱意が美しいんだ」「生粋のシティっ子」「カッコ良すぎて」「彼女が大好き」「めっちゃ最高！」「山さん素敵です」「マンＣのマスコットになれる」「優勝へのサインだ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ守護神・山下杏也加が披露した“超イメチェン”姿をチェック！
この日のシティはMF長谷川唯、MF藤野あおば、そしてGK山下杏也加がスタメン出場。試合前のアップでサポーターを大いに驚かせたのが、なでしこジャパン守護神・山下の“超イメチェン”姿だ。クラブ公式インスタグラムは「イエス、ヤマ！」の一文とともに、鮮やかなスカイブルーの髪色に変えた山下のアップ写真を紹介した。
大事な一戦を前に気合を込めてクラブカラーにヘアチェンジし、見事クリーンシートを達成した30歳。投稿をチェックした地元ファンからは賛辞が殺到した。「おおお、マジか！」「愛さずにはいられない」「ど、どうした？ すげー！」「心底からリスペクト」「その熱意が美しいんだ」「生粋のシティっ子」「カッコ良すぎて」「彼女が大好き」「めっちゃ最高！」「山さん素敵です」「マンＣのマスコットになれる」「優勝へのサインだ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ守護神・山下杏也加が披露した“超イメチェン”姿をチェック！