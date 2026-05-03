【全身AMERICAN HOLIC】でこんなにオシャレ！ 大人女性がまるっとマネしたい「最旬コーデ」

「なんだかコーデがパッとしない……」「節約中でもおしゃれを諦めたくない！」今回はそんな大人女性に向けて、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテムを使った最旬コーデをご紹介。春らしい配色や、小物のプラスワンがおしゃれな着こなしをピックアップしました。気になったらぜひ真似してみて。

淡色アイテムで上品に

清潔感があって柔らかな印象の淡色コーデ。アシンメトリーな裾が目を引くプリーツスカートは、一枚で主役級。カーディガンを合わせればきれいめに、デニム素材やボーダー柄、ロゴTシャツなどカジュアルなトップスとも好相性です。首元や足首などを見せて抜け感を意識するのがシャレ見えのポイント。

スカーフのプラスワンで最旬ルックに

周りと差をつけたい大人女性は、トレンド感のあるスカーフで顔まわりに彩りを添えてみて。デニムシャツとスカーフがセットになったアイテムなら、簡単に旬度UP。センタープレス入りのパンツできれいめに引き寄せると、大人っぽく垢抜けそうです。ネイビー × ベージュも好相性。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M