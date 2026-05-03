クラウディアより、洗練された感性で花嫁の心を捉え続けるデザイナー「KIYOKO HATA（キヨコハタ）」の、2026年新作ウェディングドレスが登場！

（写真）上品な大人可愛さを引き出す【KIYOKO HATA 2026年新作ドレス】

上品な大人可愛さを引き出す、美麗ドレスコレクションを一挙ご紹介します♪

ロマンティック満開♪「KIYOKO HATA」新作ウェディングドレス

透明感あふれる！軽やかローズドレス

クラウディア｜KIYOKO HATA（キヨコハタ）｜新作ウェディングドレス

KIYOKO HATAを象徴する大輪の薔薇モチーフが流れるようにあしらわれ、視線を奪うほどの華やかさを演出してくれるローズドレス。

スカート部分は繊細なティアードデザインで、ふんわりとした広がりが、軽やかで優美な表情を魅せてくれます。

腕をふんわりと包み込むようなスリーブも、同様のローズデザインとなっており、スカート部分との統一感もとっても可愛い♪

澄み渡るような透明感あふれるブルーグレーと、情熱と気高さを引き立てるような、深みあるダークローズの2色がラインナップ。

KIYOKO HATAの世界観を存分に纏うことができる、まるで夢の中のワンシーンを閉じ込めたような、ロマンティックなプリンセスドレスとなっています！

スイートモードな2WAYドレス

たっぷりのラッフルフリル×印象的なボリュームシルエットが、たまらなくスイートモードな一着。

波打つようなメロウ加工が施されたオーガンジーのフリルが幾重にも重なり、まるで小さな花達が弾けるような立体感を表現。

夢見るようなピンクカラーに、リズミカルなフリルの動きが調和する、特別な一日にふさわしいドレスです。

チュールスカート部分を取り外せば、モード感あふれるキュートなミニ丈ドレスに変身！

甘さの中に遊び心を添える、技ありな一着となっています。

幻想的なダイヤモンドドレス

クラウディア｜KIYOKO HATA（キヨコハタ）｜新作ウェディングドレス

トルコ製グリッター素材が贅沢にあしらわれた、まばゆいほどの煌めきを放つダイヤモンドドレス。

花嫁が動くたびに光を反射してキラキラと輝き、会場中の視線をくぎ付けに…！

バスクウエストから広がる、ボリュームたっぷりのギャザースカートは、どこかクラシカルなロイヤル感を演出。

ウエストにあしらわれたロングブラックリボンが全体にモダンなアクセントを添え、クラシカルとモードの美しい調和を生み出しています。

別売りのチュールグローブを合わせれば、気品と遊び心を兼ね備えたスタイリングへとアレンジが可能に。

圧倒的な輝きと気品を兼ね備えた、まるでクィーンミューズのような存在感をまとえる、唯一無二の一着となっています。

最旬モードなフリルドレス

幾重にも重なるプリーツチュールが大きな花のように立体的に広がる、軽やかで芸術的な一着。

息をのむほどのボリュームで、360度どの角度から見ても美しいシルエットを描き、夢の中のワンシーンのような幻想的な世界へと誘ってくれます。

柔らかなグリーンとピンクのニュアンスカラーが透明感と気品を引き立て、トレンド感も満載♪

ロマンティック×ドリーミーな存在感を放つ、ヒロイン級のドレスです。

印象チェンジも自在！大人のモダンリボンドレス

リボンとフリルが織りなす、圧倒的な存在感を放つドラマティックドレス。

シルク混のミカドが生む上質な光沢と、オーガンジーのフリルが描くエアリーな軽やかさが融合。

異なる質感が重なり合い、奥行きのある華やかさを演出してくれます。

リボン＆フリルパーツを取り外すと、美しい縦ラインを描く、スタイルアップ効果抜群のAラインドレスに変身。

清らかなペパーミントグリーンが、モダンで透明感のある花嫁姿を叶えてくれる一着です。

KIYOKO HATAらしさ満開！

咲き誇る薔薇をそのまま束ねたような、KIYOKO HATAらしさあふれる唯一無二のブーケドレス。

スカートいっぱいに咲き誇る立体的なローズモチーフの存在感は、まるで愛を纏うかのように華やかでドラマティック…♪

リボンはウエストに添えればブーケのリボンのように、ケープとして纏えば可憐な甘さをプラス。

一つのドレスで多彩な表情を楽しめるのも魅力です。

咲きたての花のようなローズピンクが、忘れられない一日を彩ってくれる、気品あふれる一着です。

他と差が付くキラキラドレス

構築的な美しさが際立つ、モードな佇まいが印象的！

ドラマティックな煌めきを纏うような、エレガンスとモードが溶け合う一着です。

ビージングの繊細な煌めきと、チュールの透明感が折り重なり、静寂のなかに華やぎを秘めたような印象に。

流れる様なフリルが、ドレス全体に彫刻のような立体感とリズムを生み出し、唯一無二のシルエットを描き出します。

カラーは、深みを湛えたバーガンディと、光をふんわりと包み込むようなオフホワイトの2色。

洗練された大人の美しさを纏える、最旬のモードドレスとなっています。

スカラップデザインが可愛すぎる…！

スカラップディテールのラッフルが、チュールの軽やかさの中にロマンティックで詩的な存在感を放つ、可憐なヒロインドレス。

そのやわらかな曲線は、まるで春の空に舞い上がるパステルカラーの小鳥の羽ばたきのよう…♪

記憶に残る一日にふさわしい、品格と愛らしさを兼ね備えた一着です。