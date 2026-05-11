TWICEが魅せる♡SWEET 1DAYの世界観を受け継ぐ新作マンスリーカラコン

TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンをイメージモデルに起用した人気カラコンシリーズ「SWEET 1DAY」から、待望のマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」が登場♡2026年5月8日（金）より発売されます。1DAYで人気を集めたデザイン性はそのままに、より大きく印象的な瞳を叶える仕様へと進化。毎日使いやすいコストパフォーマンスも魅力で、自分らしい“盛れる瞳”を長く楽しめるシリーズとして注目を集めています。

3つの世界観で選べる新作カラコン

〈RADIRIS〉×SANA（サナ）



“主役カラコン”をテーマにしたブランド。繊細なグラデーションと立体感で、透明感のある華やかな瞳を演出します。上品さと存在感を両立したデザインで、毎日のメイクをクラスアップ♡

〈MEVILAGE〉×MINA（ミナ）



“女神カラコン”として、艶感とナチュラルさを両立。愛され感のある透明感カラーで、大人っぽく柔らかな印象へ導いてくれます。清楚なのにしっかり盛れる絶妙なデザインが魅力です。

〈GIRL CRUSH〉×JEONGYEON（ジョンヨン）



“覚醒カラコン”をコンセプトに、クールでモードなカラーをラインナップ。媚びない強さを感じるユニセックスな瞳を演出し、自分らしい個性を楽しみたい方にぴったりです。

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SWEET 1MONTHの商品詳細

「SWEET 1MONTH」は各ブランド6色展開（限定色含む）。価格は1箱2枚入りで1,760円（税込）です。

装用期間は1か月、BC8.6mm、DIA14.2mm、GDIA13.5mm、含水率38.5％。度数は±0.00、-0.75～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-10.00（0.50ステップ）まで展開されています。

ドン・キホーテでは、±0.00、-1.00～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-10.00（0.50ステップ）を販売。※-6.50以上はお取り寄せ、ドンキ限定色は-6.00までの取り扱いとなります。

さらに、人気の「SWEET 1DAY」も継続展開。こちらは各ブランド9色展開（限定色含む）で、1箱10枚入り1,760円（税込）。DIA14.0mmで、ブランドごとにGDIAが異なります。

RADIRIS：13.1～13.2mm

MEVILAGE：13.1mm

GIRL CRUSH：12.9～13.1mm

限定トレカキャンペーンも開催♡

発売を記念して、対象商品を2箱同時購入した方にはオリジナルトレカを1枚プレゼント♪

対象は「RADIRIS」「MEVILAGE」「GIRL CRUSH」の1DAY・1MONTHシリーズ。Sweet公式通販サイトでは2026年5月8日（金）12:00～5月31日（日）16:00まで開催されます。

その他ECサイトやドン・キホーテでは、2026年5月8日（金）よりスタート。※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

販売はSweet公式通販をはじめ、各種ECサイト、MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店にて5月8日（金）より開始。その他ドン・キホーテ店舗では5月11日（月）から順次販売されます。

毎日の瞳メイクをもっと自由に♡

「SWEET 1MONTH」は、TWICEメンバーそれぞれの個性を映した3つの世界観と、毎日使いやすい快適さを両立した新作カラコン。

ナチュラル派からしっかり盛りたい派まで、自分らしい瞳を楽しめるラインナップが揃っています。気分やファッションに合わせて、理想の“なりたい瞳”を見つけてみてくださいね♡