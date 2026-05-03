「食パンの袋を留めるやつ」は捨てないで！実は優秀なバッグ・クロージャーの活用法6選
▶【写真付きで解説】食パンの袋のクリップ、実は優秀？！便利な活用法6選
食パンの袋の口を留めているプラスチックの四角いやつ、バッグ・クロージャー。食パンを食べ終わったら捨てていませんか？食パンの乾燥を防ぐ本来の役割以外にも、実は家中のちょっとした不便を解消してくれる優秀アイテムなんです。今回は、SNSでも話題の意外なバッグ・クロージャー活用術を6つご紹介します。
砂糖や塩など、一度で使い切れないのに袋にチャックが付いていない調味料は意外と多いもの。そのままにしていると、湿気で固まったり中身がこぼれたりする原因になります。そんなときに活躍するのが、バッグ・クロージャーです！
【やり方】
1.調味料の袋の口をねじります。
2.ねじった部分にバッグ・クロージャーを挟めば完了です。
今回は砂糖の袋で試してみましたが、もちろん塩や片栗粉などにも活用できます。
さらに、ジップ付き保存袋に入れておくと、さらに湿気からガードしてくれるので安心です。袋の口を短く切ってしまうと、バッグ・クロージャーが取り付けにくくなるので注意してください。
■傘の取り違えを防ぐ！ひと目でわかる活用術
次に紹介するのは、傘の取り違え防止にも効果的な活用術です！
【やり方】
傘の持ち手と開閉ボタンの間にバッグ・クロージャーを取り付けるだけで完了です。傘をさしたときの邪魔になりにくく、開閉ボタンにも干渉しにくいため、ストレスなく使用できます。
子ども用には、名前を書いたりシールやマスキングテープなどで可愛くしたりしてもいいですね！
バッグ・クロージャーだと知られたくない人は、端を切って丸くしたり白いバッグ・クロージャーを選んだりすると目立ちにくくなります。はさみを使用する際や、切った面で怪我をしないよう注意してくださいね。
■しおりがなくてもOK！本に使える便利な活用法
本を読んでいて途中で閉じたいときにも、バッグ・クロージャーが簡易的なしおりに早変わりします。
【やり方】
ページの上部にバッグ・クロージャーを挟むだけ！
ページからバッグ・クロージャーの上部がしっかり見えるため、読みかけのページや重要なページが一目で分かります。
ただし、バッグ・クロージャーはしおりがないときの簡易的な代替品。バッグなどに入れると何かに引っかかって外れてしまう可能性があるので、持ち運ばない場合のみの使用にとどめておくのがおすすめです。
■インデックスに！ノートを見やすくする活用テクニック
バッグ・クロージャーは、ノートのインデックスとしても活用できます。
【やり方】
1.バッグ・クロージャーの開閉するほうが左側へくるように置き、右側のスペースへ縦に見出しを書きます。
2.目印をつけたいページの右端に、バッグ・クロージャーをテープなどで貼り付けます。
3.しっかり固定できたら完了です。
ページをめくる際にバッグ・クロージャーに触れて外れやすくなるため、固定用のテープは粘着力があるものを選ぶのがおすすめ。バッグ・クロージャーの凹凸が気になる場合はハサミでカットすると、よりインデックスらしく仕上がります。切り口で手を切らないよう、丸くカットするのがポイントです。
■充電コードの落下を防ぐ！机上で使える便利アイデア
机の上で充電コードを使用すると、いつの間にかスルッと落ちてしまって、毎回拾うのがちょっと面倒ですよね。そんなときにも役立つのが、バッグ・クロージャーです！
【やり方】
1. バッグ・クロージャーの開閉するほうを上に向け、穴をふさがないよう机のふちに沿わせてテープで貼り付けます。
2.バッグ・クロージャーの穴に充電コードを通して完了です。
充電コードの落下を防げるだけでなく、使いたいときにすぐ手に取れるので、ちょっとしたストレスが減りました。しっかり固定できるテープで貼り付けるのがおすすめです。
■見失いがちなテープの端の目印にもなる！
いざ使おうとしたときに限って、テープの端が見つからない…。そんなときにも、バッグ・クロージャーが大活躍します。
【やり方】
テープを使い終わったら、端にバッグ・クロージャーを差し込んでおくだけ！
次に使用するときに端を探す手間がなくなり、作業がスムーズになります。マスキングテープやビニールテープ、ガムテープなど、さまざまなテープに使用できます。
テープの粘着部分にホコリがつくと粘着力が弱まるため、保管場所には気をつけてください。
■バッグ・クロージャーで暮らしがちょっと快適に！
食パンを食べ終わったら、つい捨ててしまいがちなバッグ・クロージャー。食パンの袋を留めるだけでなく、調味料の保存や傘の目印など、さまざまな場面で活用する優れものです。どれも日々のちょっとした不便を解消してくれて、使い方次第で暮らしがぐっと快適に！ぜひ自分に合った活用法を見つけてみてください。
文＝ゆき
2児のママライターです！効率よく時短できるライフハックが大好き！小さな工夫で、毎日が少し楽になる、誰でもすぐに真似できる、そんな簡単で便利なライフハックを紹介します。