タレントか上沼恵美子（71）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。六世占星術で一生を風靡した故細木数子さんについて語った。

この日は、Netflixで独占配信中のオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題に。日本一有名な占い師とも言われた細木さんの生涯を描き、戸田恵梨香が主演。主人公の光と影を描く衝撃の内容は「事実に基づくフィクション」とされている。

上沼は自身の番組の準レギュラーだった細木さんとは親しく、20億円とも言われる京都の細木邸も訪問していた。

「茅葺き屋根の駐車場は4台ぐらい置けて（1台のスペースにつき工費が）1億円だよ、っておっしゃってた」と明かし、「値段を全部教えてくれるのが楽しかったです」と懐かしみ、笑わせた。

また、玄関に設置された「クロマツの一枚板は何千万、みたいな話で。あと、“先生、傘立ていいですねえ〜！”って言うたら、“バカラ。1000万（円）”って！すごいよな。バカラの店行って、傘立て見たことある!?小さいグラスでも何万とするのに、こんな大きいガラスの傘立てやで」と説明した。

「ビニール傘なんかよう入れんわ」と反応したナジャ・グランディーバに「そら濡れた、薬局で買った500円のカサなんてとてもじゃないけど入れられへん！」と共感していた。