アテニア サマーコフレ2026♡透明感とハリを叶える夏限定スキンケア
アテニアから、猛暑と紫外線に負けない美肌へ導く夏限定「サマーコフレ スキンディフェンサー」が登場♡“朝ビタ・夜レチ”に着目したスキンケアで、透明感とハリを同時に叶えます。ひんやり心地よい使用感と機能性を兼ね備えたコフレで、夏のスキンケアタイムをアップデートしてみませんか♪
夏肌を守る贅沢コフレ内容
サマーコフレ スキンディフェンサー
価格：5,300円（税込）※数量限定
朝と夜のケアにフォーカスした充実のラインナップで、日中の紫外線対策から夜の集中保湿までトータルにサポート。透明感あふれるしなやかな肌へ導きます。
内容：
・ビタブーストセラム（限定アイテム）
・ドレススノー ローション〈ハーフサイズ〉【医薬部外品】
・ドレススノー デイ・パーフェクトUV〈ハーフサイズ〉【医薬部外品】
・レチノジェリー（限定アイテム）
※「ビタブーストセラム」「レチノジェリー」は単品販売あり（各3,520円税込／数量限定）
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朝ビタ・夜レチで叶える美肌ケア
朝は「ビタブーストセラム」でスタート。マルチハイビタミンEX⁴配合の美容液が角層まで素早く浸透し、紫外線による乾燥ダメージ⁶を防ぎながら、毛穴の目立ちにくいなめらかな肌へ整えます。
日中は「ドレススノー デイ・パーフェクトUV」でしっかり紫外線対策。SPF50+／PA++++で肌を守りながら、明るさとハリをキープします。
夜は「レチノジェリー」で集中ケア。パルミチン酸レチノール*²配合のひんやりジェリーが、睡眠中にうるおいを与え続け、翌朝のふっくらとしたハリ肌へ導きます。
透明感とハリを引き出す名品ケア
コフレには、美白*³とシワ改善を同時に叶える「ドレススノー ローション」もセット。濃密なうるおいで肌をやわらかく整え、輝くような透明感を引き出します。
暑さや紫外線でゆらぎがちな夏の肌に寄り添いながら、エイジングケア*⁷までサポート。毎日のケアが、より心地よく贅沢な時間へと変わります♡
＊1 ビタミンC：製品の抗酸化成分
＊2 パルミチン酸レチノール：ハリを与えてふっくら整える保湿成分
＊3 美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと
＊4 マルチハイビタミンEX：アスコルビルグルコシド、リン酸アスコルビルＭｇ、パンテノール、ユキノシタエキス（うるおいにより透明感を与える保湿成分・製品の抗酸化成分）
＊5 角層まで
＊6 透明感の低下・くすみ、ごわつき、毛穴開き・黒ずみ、乾燥等
＊7 エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと
夏こそ賢く美肌ケア♡
夏の過酷な環境に対応するアテニアのサマーコフレは、機能性と心地よさを両立した頼れる存在♡朝と夜でアプローチを変えるケアで、透明感とハリのある美肌へ導きます。
数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ。ひんやり快適なスキンケアで、暑い季節も美しさをキープしましょう♪