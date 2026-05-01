お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が1日、自身のXを更新。「全芸人に好かれている芸人」を2人、実名言及した。

良ちゃんは4月29日、「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します。コメントください」と募集。カジサックことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）がヒカルの動画内でタモリに言及し、炎上騒動に巻き込まれていた件をいじった。

さらに同30日にも良ちゃんは「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところは SOUL’d OUTのモノマネが神」と唐突にポストし、反響を呼んだ。

そして今月1日になると今度は「全芸人に好かれている錦鯉まさのりさんの悪いところは 18時過ぎると眠くなる」と投稿。お笑いコンビ、錦鯉の長谷川雅紀の名を“全芸人に好かれている芸人”の1人として出した。

さらに良ちゃんは続くポストで、同様のシリーズとして「全芸人に好かれている鈴木もぐらの悪いところは 頑固」と書き、空気階段鈴木もぐらの実名を記した。

この投稿をうけ、長谷川は自身のXで反応し「なんで知ってるんだ！！！」と返し、笑いを誘っていた。