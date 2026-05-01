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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【5月最新】ANA Pay100%還元＆1万pt当選ラッシュ？！GW必見のキャンペーンまとめ」と題した動画を公開した。動画では、ゴールデンウィークから5月にかけて開催される、主要なキャッシュレス決済のキャンペーンを速報形式で解説している。



まず注目すべきは、ANA Payのキャンペーンだ。5月31日までの期間中、Apple Payのタッチ決済を利用すると、新規登録者やこれまでタッチ決済を利用していなかった人を対象に、最大100%（上限800円）がキャッシュバックされる。また、すでに利用しているユーザーでも、抽選で1000名に1000マイル、はずれても必ず10マイルが当たる特典が用意されている。



続いて、ファミペイ翌月払いのキャンペーンを紹介。5月1日から6月30日までの期間中、新規登録するともれなく20%還元（上限1000円相当）が受けられる。さらに、既存ユーザーも含め期間中に合計3000円以上利用すると、抽選で100名に1万ポイントが当たる。自動車税や固定資産税といった各種税金の支払いも対象となるため、活用しやすいのが特徴だ。



プリペイドカード関連のキャンペーンも見逃せない。「IDARE」では5周年を記念し、新たに作成したボックスへ指定口座から1万円以上入金した10名に1万ポイントが当たる。また、「バンドルカード」では、セブン銀行ATMから合計3000円以上チャージしたユーザーを対象に、抽選で最大1万円が当たるキャンペーンを実施中だ。さらに、楽天カードでは5月7日までのGW限定で「確率アップスタンプラリー」が開催されており、カード利用でスタンプを貯めるほど、毎日1万ポイントが当たる確率がアップする。



その他にも、楽天ペイやd払い、au PAYなど、日常の買い物で使える細かなキャンペーンが多数紹介されている。連休中の出費をお得に乗り切るためにも、自身のライフスタイルに合ったキャンペーンをチェックし、早めにエントリーを済ませておきたい。