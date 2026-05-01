歌手の華原朋美（51）が今夏から全国ツアーを行う。1日、所属事務所を通じて発表した。

昨年9月のデビュー30周年記念コンサートを開催後に「病気が見つかった」といい、4時間以上に及ぶ手術を受けたと告白。手術後に長男（6）が安堵（あんど）の涙を流していたといい「息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんとともにお客様に喜んでいただけるセットリストを考えています」とした。病名は明かしておらず、関係者によると、現在も治療中だという。

ツアータイトルは「Fantastic songs」。愛や強さを込めた選曲を予定しているという。8月30日の埼玉・三郷市文化会館公演で開幕し、来年3月7日まで19公演を行う。

【以下コメント】

30周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり12月の仕事を終えて入院して4時間以上にも及ぶ手術を受けました。

今年のコンサートに合わせて治療は終わりました。

目が覚めた時、息子が私の手を握って、ママ！！起きた！！大丈夫？？良かったよ。ママが居ないと寂しいよ。そう言って涙を流していました。その涙は今も忘れず、今までも色々な事を乗り越えてきたつもりですが、息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんと共にお客様に喜んで頂けるセットリストを考えています。もちろん出待ち様との触れ合いも忘れず全公演ファンの皆様の心に残るステージを目指したいと思います。

前を向いて今回のコンサートツアーでも精進して参りたいと思いますので、どうぞ皆様、宜しくお願い致します。

お会い出来るのを心から楽しみにしております。

（なぁ〜んでこんなに困難があるんだよぉ〜笑）

【ツアー日程】

8月30（日） 埼玉:三郷市文化会館

9月6日（日） 静岡:三島市民文化会館（ゆうゆうホール）

9月19日（土） 滋賀:守山市民ホール

9月20日（日） 愛知:豊川市文化会館

9月22日（火・祝） 東京:福生市民会館

11月3日（火・祝） 富山:高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

11月22日（日） 群馬:高崎芸術劇場

12月6日（日） 山形:シェルターなんようホール（南陽市文化会館）

12月19日（土） 秋田:大曲市民会館

12月20日（日） 宮城:タイハクホール名取（名取市文化会館）

1月10日（日） 栃木:宇都宮市文化会館

1月11日（月・祝） 千葉:浦安市文化会館

1月23日（土） 神奈川:厚木市文化会館

1月30日（土） 山梨:YCC 県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）

2月7日（日） 茨城:土浦クラフトシビックホール

2月13日（土） 佐賀:鳥栖市民文化会館

2月27日（土） 広島:呉信用金庫ホール

2月28日（日） 山口:下関市民会館

3月7日（日） 奈良:なら100 年会館