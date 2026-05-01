おとめ座は「劇的なメタモルフォーゼの時を迎える」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年5月1日〜5月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2026年の5月は満月が2回も用意された特別な月。ひと月に満月が2回巡る時、2回目の満月は【ブルームーン】と呼ばれていて『見ると幸せになれる』とも言われているわよ♡ お月さまを味方につけているか、そうでないかで、人生に大きな差がつくのがこの5月のリアリティ。春のお月さまには、思いがけない幸運を招く、摩訶不思議なパワーがあるってコトをまずは知ってちょうだいね♪

とりあえずは、満月および新月のタイミングであなたの『意図』を明確にしておくことが大切。5月2日のさそり座の満月、5月17日のおうし座の新月、5月31日のいて座の満月……この3つの月のイベントはどれもパワフルだから、月のエネルギーに身をゆだねながら、この人生で何を成し遂げ、何を手に入れていきたいかを改めて意図してみてちょうだい☆ そうすれば、あなたの意図をカタチにするために、お月さまの磁力が実際に動き出していくと思うわよ♡

ちなみに5月6日にはブルズゲートの霊力が最大になるから、早起きをして太陽の光を浴びるのがおすすめ。おうし座の中心にあるブルズゲートは、具現化のエネルギーが凝縮した場所で、ここに太陽がぴったりと位置するのが5月6日の早朝なのよね♪ ブルズゲートの太陽は、夢をかなえるために必要なビジョンやバイタリティを与えてくれる。もちろん雨や曇りだったとしても、エネルギーはちゃんと届いていくから、東の地平線から昇る太陽に意識をつなげていけばOKよ♪

お月さま＆太陽と良好な関係性を築いていけば、潜在意識＆顕在意識が美しく統合されて、望み通りの人生をあなた自身が切り開けるようになる♡ 宇宙はいつでもあなたの味方で、あなたは最高の人生にふさわしいってコトを覚えておいてちょうだいね♪

■おとめ座へのメッセージ

星たちのエネルギーがあなたの魂にドバドバと流れこむ1カ月！ そのパワーとあなたが一体化することができれば、あなたのカリスマ性がバージョンアップしていくと思うわよ!! 周りの人たちの「あなたへの接し方がジェントルなもの」であれば、タイムリーな運気とシンクロできているあかし☆ そこからの人生は、イケイケな流れに向かっていくはずよ♪

ポイントは、どこに行っても誰と会っても、決してオドオドせず、背筋を伸ばして毅然とした態度で臨むこと。そうすれば、後光が差したあなたは「一目置かれる存在」に大変身。さなぎが蝶になるように、今のあなたは劇的なメタモルフォーゼの時を迎えているのよね♡

おとめ座のマジカルフラワー

ブバルディア

ブバルディアをお部屋に飾るとお月さまと仲良くなれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）