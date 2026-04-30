【星座別】一気に恋に落ちるかも。「新生活で恋に発展しやすい人」は何座？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

春は、お花見や飲み会などのイベントが増え、新たな出会いが生まれやすいタイミング。思いがけないきっかけから、恋に発展する人も少なくありません。

「新生活に恋のチャンスを掴めるかどうか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみる方法がおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格、恋の傾向」が、顕著にあらわれるからです。

今回は、星座別に見る「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。

■「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。

◇第5位 いて座

刺激的な出会いを好むため、新生活の中で「型にはまらない相手」と出会うと、一気に恋に落ちる可能性が高いです。非日常を感じる場所にときめきを感じるので、夜のイベントスポット、歓送迎会で恋が始まることもあるでしょう。

◇第6位 みずがめ座

好奇心旺盛な性格の持ち主。「この人いいな」という出会いがあったら、それだけで終わらせずに、しっかり連絡を取ってコミュニケーションを取るので、恋の進展率は高めといえるでしょう。

◇第7位 おひつじ座

おひつじ座は一目惚れしやすく、感情の立ち上がりがとても早いタイプ。新生活で心が弾むような出会いがあると、恋が一気に進展する可能性が高いです。

直感を信じてまっすぐ走り出す魅力がある一方で、刺激的な恋や口の上手い相手には流されやすい面もあるので注意してください。

◇第8位 かに座

かに座は温厚で、母性が高い傾向があります。「この人を支えてあげたい」と感じると、恋のスイッチが入ります。新生活の中で、助けてあげたくなる異性との出会いがあれば、恋に発展する可能性が高いです。

■新生活で恋に発展するために

新生活で恋を育てるには、まずはコミュニケーションそのものを楽しむ意識が大切。もし新しい出会いを求めているなら、イベントや飲み会の場で、目の前の相手との会話を「楽しむ」つもりで向き合ってみてはいかがでしょうか。

一つひとつの出会いを楽しめるようになると、自然と恋をしたい気持ちも高まり、自分の「心が動く瞬間」にも気づきやすくなるはずです。

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（みくまゆたん）

※画像はイメージです