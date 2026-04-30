【しまむら最新チラシ】「大創業祭」第2弾開催中！Tシャツ330円、ワンピ550円は驚き。夏におしゃれがプチプラで叶う《5月3日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年4月29日から5月3日まで、しまむらではお得な「大創業祭」第2弾が開催中です。4月29日から5月1日までの3日間は、人気の日替わりフェアを実施しています。

レディースのトップスやボトムス、キッズアイテムなどが驚きの超特価に。最旬トップスや夏に頼れる高機能アイテムなども要チェックです。

日替わり特価アイテムは衝撃プライス！

まずは注目の日替わり特価アイテムを紹介します。1商品につき、1人2点まで購入可能です。

【4月29日】

ブラウス+タンクトップセット（レディース）、キャラクターTシャツ+パンツセット各種（ベビー）、ブランドパンツ各種（レディース）...各770円

バッグ各種（レディース）、テーパードパンツ（レディース）...各990円

【4月30日】

Tシャツ（レディース）、Tシャツ各種（メンズ）、スリッパ各種、タンクトップ各種（レディース）...各330円

【5月1日】

Tシャツ各種（ガールズ）、インナー（メンズ）、着圧ソックス各種（レディース／2足組）、ソックス各種（キッズ／5足組）、炭番（2個セット）...各220円

すべて数量限定販売で、数に限りがあるのでお早めに。

日替わり特価アイテム以外にも見逃せない狙い目商品が盛りだくさんです。たとえば着回しが楽しめる「ワンピース各種（レディース）」や履き心地◎の「パンツ各種（レディース）」は各550円！

さらに1枚で映える「ブラウス各種（レディース）」やロングシーズン使える「ニットカーディガン（レディース）」、ミニマルなデザインの「ニットタンクトップ（レディース）」、オンオフ使える「ニットパンプス」は各770円で登場しています。

「ハッピーバッグ」と称したお得なセット売りも。ルームウェア2点とショッピングバッグがセットになった「キャラクターハッピーバッグ各種（レディース／メンズ）」は各2200円です。

いずれも日替わり特価アイテムと同様に1商品につき1人2点まで購入できます。数量限定での販売です。

1枚で夏のトレンドを攻略！

大人女性が敬遠しがちなキャラクターアイテムも、シルエットに小技を効かせたデザインを選べば"部屋着感"を脱却できます。

「ADO MIZUMORI」（亜土ちゃん）の「Tシャツ（レディース）+ショッピングバッグセット」（1419円）や「ピーターラビット」の「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）、「レオ・レオニ」の「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）、「OSAMU GOODS」の「ニットプルオーバー各種（レディース）」（1639円）や「シャツ」（1639円〜2189円）など、大人の女性がときめくおしゃれなキャラクターアイテムが豊富にそろっているので、ぜひ夏コーデに取り入れてみて。

また、トレンド感も快適な着心地も両得の厳選アイテムにも注目。カットワークレースで甘さを添えた「プルオーバー各種（レディース）」（1089円〜）や体型カバーも叶う「ワイドパンツ（レディース）」（2420円）、きちんと感とリラックス感のバランスがちょうど良い「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）や「コクーンパンツ（レディース）」（2420円）など、これからの季節にぴったりなトレンドアイテムが目白押しです。

キャラクター好き大歓喜の品揃え！

人気のキャラクターアイテムも大量です。

「クロミ」や「ハローキティ」、「ズートピア」、「ズートピア2」のアイテムが、トップス＆パンツから小物、雑貨まで多彩なラインアップで登場しています。

そのほかにも、接触冷感の「インナー（レディース／メンズ）」（979円）、や「アームカバー（レディース）」（759円）など夏に活躍する高機能アイテムが、今年はさらにパワーアップして登場しているのでチェックしてみてくださいね。

GWもしまむらでお買い物を楽しんで。

（東京バーゲンマニア編集部）