【ファミマ】4月28日から「エッセルスーパーカップ」や「クラフトボス」の無料券ゲットのチャンス。ハーゲンダッツのお得なクーポンも登場中。
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月28日にスタートしたキャンペーンを紹介します。
「アリナミンナイトリカバー」の無料券も
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
4月28日から5月4日まで実施しているキャンペーンは、3つあります。
1個目の対象商品は、サントリー「クラフトボス ミルクラテ」（500ml）です。
1本購入すると、「クラフトボス ラテ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、アリナミン「アリナミンナイトリカバー」「アリナミンナイトリカバー i」（各50ml／指定医薬部外品）。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」（各200ml）です。
どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「バナナ風味」「ココア風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも5月5日7時から11日まで。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
1つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」。
1個購入すると、「エッセル スーパーカップ」の「ブルーベリーのレアチーズ」「超バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。
1本購入すると、ファミマル「スーパーサイダーファイバー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも5月5日から11日まで。
アイスがお買い得に【ハーゲンダッツ50円引き】
4月28日から5月11日までの期間、ハーゲンダッツ「ミニカップ」の「カラメルからめるプリンタルト」「加賀棒ほうじ茶ラテ」「バニラ」「ザ・ミルク」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ