【ファミマ】4月28日から「エッセルスーパーカップ」や「クラフトボス」の無料券ゲットのチャンス。ハーゲンダッツのお得なクーポンも登場中。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月28日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

「アリナミンナイトリカバー」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

4月28日から5月4日まで実施しているキャンペーンは、3つあります。

1個目の対象商品は、サントリー「クラフトボス ミルクラテ」（500ml）です。

1本購入すると、「クラフトボス ラテ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アリナミン「アリナミンナイトリカバー」「アリナミンナイトリカバー i」（各50ml／指定医薬部外品）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」（各200ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「バナナ風味」「ココア風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月5日7時から11日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」。

1個購入すると、「エッセル スーパーカップ」の「ブルーベリーのレアチーズ」「超バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。

1本購入すると、ファミマル「スーパーサイダーファイバー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも5月5日から11日まで。

アイスがお買い得に

【ハーゲンダッツ50円引き】

4月28日から5月11日までの期間、ハーゲンダッツ「ミニカップ」の「カラメルからめるプリンタルト」「加賀棒ほうじ茶ラテ」「バニラ」「ザ・ミルク」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ