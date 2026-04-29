【セブン-イレブン】ラブコールに応えて再登場！　こだわりの「宇治抹茶スムージー」＆「香り広がる抹茶スムージー」発売中

セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日より順次、「セブンカフェ スムージー」から「宇治抹茶スムージー」と「香り広がる抹茶スムージー」を、全国の店舗にてエリア別に発売します。

■京都の老舗茶問屋や藤枝市の老舗茶商の抹茶を使用！

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることで素材の本来の味わいとみずみずしさをそのまま閉じ込め、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工しているのが特徴。各商品に合わせた時間と速度でかき混ぜることで、素材のおいしさが楽しめるようになっています。

「宇治抹茶スムージー」は、文久元年創業・165年の歴史を誇る京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用。

「香り広がる抹茶スムージー」には、1907年創業静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を採用しました。

■商品概要

商品名：宇治抹茶スムージー

価格：420.12円

販売エリア（発売日）：

福島県、関東（4月21日）、北海道、東北（福島県を除く）、新潟県、東海の一部（4月28日）、九州（5月5日）、関西、中国・四国、沖縄県（5月12日）

商品名：香り広がる抹茶スムージー

価格：420.12円

販売エリア（発売日）：東海の一部、長野県、山梨県、北陸（4月28日）

（フォルサ）