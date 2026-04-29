とんがり帽子のアトリエ…キャスト出演特番ABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」特番 ABEMAのアトリエ』を５月５日（火・祝）夜９時より、独占無料放送する。
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組『TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」特番 ABEMAのアトリエ』には、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）、山村 響（アガット役）、陽木くるみ（テティア役）、月城日花（リチェ役）らメインキャスト陣が集結。これまでの物語を振り返りつつ、作品やキャラクターの魅力を徹底解説。
さらに、５月４日（月・祝）には、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」の振り返り無料一挙放送も実施。
また、本特番の放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式X(@tongari_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、５月５日（火・祝）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を５月12日（火）中までにリポストした方から抽選で２名に本特番の出演キャストサイン入りポスターをプレゼント。
なおTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、毎週月曜日夜11時より地上波１週間先行・WEB最速配信中。以降、新作期間中、最新話までを全話無料で楽しめる。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
さらに、５月４日（月・祝）には、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」の振り返り無料一挙放送も実施。
また、本特番の放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式X(@tongari_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、５月５日（火・祝）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を５月12日（火）中までにリポストした方から抽選で２名に本特番の出演キャストサイン入りポスターをプレゼント。
なおTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、毎週月曜日夜11時より地上波１週間先行・WEB最速配信中。以降、新作期間中、最新話までを全話無料で楽しめる。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会