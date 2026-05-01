あのちゃんが新CMで「AMANOのうた」披露 耳に残る替え歌で新境地

タレントのあのが出演するアマノの新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日より全国で放映される。CMシリーズ3年目にして、あのは今回が初の“歌唱”に挑戦。思わず口ずさみたくなる替え歌を軸に、新たな一面を見せている。今回の撮影についてあのは、「これまでのAMANOの撮影とは少し違った衣装や雰囲気の中でしたが、それが新しくて楽しかったです。大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです！」と振り返る。舞台は、空や風を感じさせる開放的な空間。あのが手にする小さな旗は、シーンが進むにつれて大きく変化し、「時間」と「空気」という目に見えない価値を直感的に表現。シンプルながらスケール感のある映像演出で、企業メッセージを印象的に伝える。衣装は白を基調に、ロゴカラーの青が際立つデザインを採用。ナチュラルなヘアメイクと相まって、あのの持つ独特な存在感を活かしたクリーンなビジュアルに仕上がった。ポップで耳に残る楽曲とともに、短い尺の中でも強い印象を残す。今回のCMを通じて、「今年もAMANOさんの新CMに出演させていただきました！かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたら嬉しいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！」とメッセージを送っている。