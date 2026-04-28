元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が２８日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」にＶＴＲ出演。都内の自宅でマダニに刺された被害について語った。

安住紳一郎アナウンサーが「マダニに刺されたっていうんですよね。登山や山菜採りにいくならまだしも、都心、都内のご自宅の庭でお腹を刺されたということで。最近は都心部、住宅地にもマダニが出ているようです、ご注意ください」と丸山の被害について紹介。続けてＶＴＲで登場した丸山が「（噛まれたのが）都内の真ん中ぐらいなので。そこでいるんだというのは、ちょっとびっくりしたというか…。すごい悪い意味で度肝を抜かれたというか」と振り返った。

東京・大田区内の自宅の庭に生えた雑草を抜いていたといい、「子供も一緒に遊んでたんですよ。座ったときにお腹のあたりにチクッっていう痛みがきて。そこをめくってみたら、チョコチップぐらいの大きさの何かが付いていたんですよ」と異変に気付いたという。すぐに病院で診察を受け、大事に至らなかったが、「こんなに身近に潜んでいるんもんだなあというのは、今回、自分が刺されてみて初めて分かったので、これからすごく気を付けるようになると思います」と話していた。

番組では、最悪のケースとして死に至る可能性もある感染症を持つマダニは本来、鹿や猪などの野生動物に寄生し山林に生息しているが、都市部でも被害が増加していると伝えた。専門家の話として、野生動物と人との距離が近くなっていることが原因で、こうした野生動物がマダニを都市部に運んでくるとの解説も紹介した。

丸山は２５日までに更新した自身のインスタグラムで「庭に雑草がすごすぎて、片っ端から抜いてお家に入ったあとに、、、なんかお腹がちくちくするなと見てみたら、あれ？イボかな？てなるような小さいあづきみたいなのがついていて、、、最初払った時に払えなくて激痛でよくよく見たらマダニでした」「なんだかついてるのが気持ち悪すぎて、そのまま根こそぎ取ってしまい、、、慌てて土曜日だけどやってる皮膚科を探していきました ほんと、家の庭にマダニがいるなんで うっかり盲点でした」などと報告していた。