【ファミマ】ポケモンフラッペ＆スイーツ、4月28日発売！『ぽこ あ ポケモン』デザインがかわいすぎ

ファミリーマートは、2026年4月28日から「ぽこ あ ポケモン」のキャンペーンを実施します。

"ポケモンたちとファミマであそぼ"をテーマに、フラッペやスイーツなどのオリジナル商品を展開。さらに、購入特典やスタンプ企画なども同時に楽しめる内容になっています。

フラッペ2種とスイーツ2種が登場！

ストロベリーフラッペ

メタモンとピカチュウがデザインされた、見た目も楽しいフラッペです。いちご果肉とゼリー入りで、甘酸っぱい味わいと食感が最後まで楽しめます。

かき氷・果肉ソース・ゼリー・ミルクがバランスよく合わさり、満足感のある一杯です。

価格は360円。数量限定商品です。

ラムネソーダフラッペ

『ぽこ あ ポケモン』のゲームに登場するメタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザイン。

ラムネの爽快感が特徴のフラッペは、粒ラムネが口の中で弾けて味の変化と食感を楽しめます。

氷の粒感をしっかり感じられる仕上がりで、暑い季節にもぴったりです。

価格は360円。数量限定商品です。

メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）

メタモンをイメージした、ぶどう風味のやわらかいわらび餅。ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ、やさしい甘さが特徴です。

価格は150円。北海道・沖縄・TOMONYを除く全国で、数量限定で販売されます。

ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）

『ぽこ あ ポケモン』のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをイメージしたカラーのスポンジ生地が印象的なロールケーキ。

チョコチップ入りのバナナクリームで、満足感のある味わいに仕上がっています。

価格は178円。北海道・沖縄・TOMONYを除く全国で、数量限定で販売されます。

抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも

オリジナルタオルが当たるスタンプ企画

ファミペイを活用したスタンプキャンペーンを実施。対象のオリジナル商品を購入する際にファミペイを提示すると、1商品ごとにスタンプが1個付与されます。

集めたスタンプ数に応じて応募でき、抽選で限定グッズが当たる仕組みです。キャンペーン期間は26年4月28日から5月18日まで、応募期間は26年4月28日から5月22日までです。

・スタンプ2個コース

ファミマポイント500円相当（抽選100人）

・スタンプ5個コース

メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン（ラプラスへんしん）・ピカチュウ（うすいろ）のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット（抽選20人）

【対象商品】

・ストロベリーフラッペ

・ラムネソーダフラッペ

・メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）

・ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）

アクリルパズルキーホルダーがもらえるキャンペーン

対象商品を購入すると、その場でもらえるプレゼント企画も実施されます。実施期間は26年4月28日10時から5月18日まで。景品がなくなり次第終了となります。

ポケモンデザインの限定グッズを手に入れたい人は要チェックです。

・第1弾（4月28日10時〜）

メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメといった定番の人気ポケモンがそろうラインアップで、コレクションしたくなるデザインです。

・第2弾（5月5日10時〜）

第2弾では、少し個性的なポケモンたちが登場します。メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種がラインアップ。

それぞれ異なるデザインで展開され、複数集めて組み合わせる楽しさも広がりますよ。

トートバッグが当たるスタンプ企画も開催

ファミペイでは、もうひとつのスタンプキャンペーンも実施されます。

こちらは対象商品を購入してスタンプを集めることで、抽選でオリジナルグッズが当たる企画。キャンペーン期間は26年4月28日から5月18日まで、応募期間は26年4月28日から5月22日までです。

・スタンプ2個コース

ファミマポイント500円相当（抽選100人）

・スタンプ5個コース

メタモンと、メタモン（ラプラスへんしん）をデザインしたリバーシブルで使えるリバーシブルトートバッグ（抽選20人）

対象となるのは、店頭でショーカードが付いた商品です。キャンペーン対象商品を選ぶことで、スタンプが付与されます。

フラッペに使える、お得なクーポンも

ダウンロードカード購入で壁紙プレゼントキャンペーン

『ぽこ あ ポケモン』のダウンロードカード購入者向けに、限定特典が用意されています。

26年5月18日までにダウンロードカード『ぽこ あ ポケモン』を購入し、専用サイトから応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえます。

ポケモンデザインの特別なビジュアルを楽しめる、ファンにはうれしい内容となっています。

応募期限は26年5月19日までです。

価格は8980円です。

・オリジナル壁紙

ゲームの主人公とポケモンたちのほっこりとしたイラストが描かれた壁紙。

画面を見るたびに思わずにっこりとしてしまうような、かわいらしいデザインです。

Nintendo Switch 2とゲームの限定販売

ファミリーマートの公式オンラインショップで、特別なセット商品が登場します。

Nintendo Switch 2本体と『ぽこ あ ポケモン』を組み合わせた限定セットで、購入者にはオリジナル特典が付属します。

【特典内容】

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）

・「ぽこ あ ポケモン」

・ファミリーマート限定 アクリルパズルチャーム

ゲームの世界観を楽しめるデザインのチャームが付いた、ファンには見逃せない内容です。

価格は5万8960円。

予約申込期間は26年4月28日10時から5月6日23時59分。商品お渡し期間は26年5月29日10時から6月11日23時59分までです。

GPSチェックインで限定アイコンがもらえる

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」を使った参加型キャンペーンも実施されます。

キャンペーン期間中にファミリーマート店舗でアプリのGPSチェックイン機能を利用すると、ファミリーマート限定デザインの『ぽこ あ ポケモン』アイコンがもらえます。

フラッペ購入で50円引きクーポンがもらえる

フラッペ好きにはうれしい、お得なキャンペーンも実施されます。

26年4月28日から5月11日までの期間、フラッペを1品購入すると次回使えるフラッペ全品50円引きクーポンがレシートで発行されます。

対象は今回のポケモンコラボ商品だけでなく、フラッペ全品に使えます。

クーポン利用期間は26年4月28日7時から5月18日までです。なお、他クーポンとの併用はできません。

ファミペイでも、フラッペ全品に使用できる50円割引クーポンが配信されます。

クーポン配信期間は26年5月5日から25日まで。先着30万人限定で、30万枚に達し次第、終了します。

(C)2026 Pokémon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部